Mestni potniški promet v Novem mestu: S Sitiumom do realnejše slike

23.9.2023 | 12:30

Najpogostejši uporabniki mestnih avtobusov so šolarji in dijaki. (Foto: Gašper Blaić)

Novo mesto - Mestni potniški promet, ki v Novem mestu deluje od leta 1999, tudi po vseh letih delovanja nikakor ne zaživi, kot bi si želeli – ljudje oz. njegovi uporabniki in verjetno tudi novomeška občina. Ta za delovanje mestnega potniškega prometa letno nameni okoli 580.000 evrov, kar ni majhen strošek, hkrati pa uporabniki opozarjajo, da avtobusi v resnici ne vozijo ves dan, zato ne morejo v celoti nadomestiti zasebnih prevozov.

Mestni potniški promet občino letno stane 580.000 evrov, prihodkov od prodaje vozovnic pa je za 100.000 evrov – Vožnje se končajo do 17. ure – O popoldanskih vožnjah do novega bazena oziroma do Podbreznika pogovori še potekajo