Krka nagradila srednješolce: Raziskovalne naloge kažejo zavidljivo raven znanja

22.9.2023 | 20:00

Foto: Krka d.d.

Novo mesto - V Krki so mladim srednješolskim raziskovalcem danes podelili Krkine nagrade. Odziv mladih na razpis je vsako leto boljši – letos so prijavili 49 nalog, sporočajo iz farmacevtskega podjetja.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta na slovesnosti 33 dijakom podelila Krkine nagrade za 20 raziskovalnih nalog. Za spodbudo pri nadaljnjem raziskovalnem udejstvovanju pa je 56 srednješolcev, avtorjev 29 raziskovalnih nalog, prejelo Krkina priznanja. Najboljši dijaki so svoje raziskovalne naloge s področja naravoslovnih ved predstavili tudi na simpoziju, organiziranem pred slavnostno podelitvijo Krkinih nagrad.

Krkine nagrade so že od leta 1971 stičišče raziskovalnega dela, Krkini nagrajenci pa prepoznavni ambasadorji znanja. Sklad Krkinih nagrad prispeva k popularizaciji raziskovalnega dela med študenti, dijaki in mentorji v izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah, saj se zavedajo, da so mlade generacije tiste, ki bodo v prihodnosti vir znanja in družbenega napredka: ''Tudi letos so prijavili vrsto zanimivih raziskovalnih nalog. Dokazali so, da je mogoče z jasnim ciljem, timskim delom in raziskovalnim navdušenjem doseči odlične rezultate. Obravnavali so teme z različnih področij in pri raziskovanju upoštevali multidisciplinarno naravnanost, ki je v farmacevtski industriji za uspešno razvojno-raziskovalno delo odločilna.''

Predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad dr. Aleš Rotar, član uprave ter direktor Razvoja in proizvodnje zdravil v Krki, je mladim na podelitvi čestital za njihove dosežke, obenem pa poudaril: »Ključno vlogo pri tem, da se pri mladih krepi zanimanje za raziskovanje, imajo pedagoške ustanove in mentorji, ki usmerjajo mlade raziskovalce k poglobljenemu raziskovalnemu delu na posameznih znanstvenih področjih in jih vodijo skozi raziskovalni proces, ki ga odlikuje osredotočenost na rezultat.«

Na letošnji razpis se je odzvalo 89 dijakov iz 19 slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol, ki so prijavili 49 raziskovalnih nalog. Povečujeta se kakovost prijavljenih nalog in tudi pestrost področij, ki se jih mladi raziskovalci lotevajo, ocenjujejo v Krki. Posebno pomembno je, da naloge vključujejo teoretično in tudi eksperimentalno delo.



PREJEMNIKI KRKINIH NAGRAD IN PRIZNANJ ZA SREDNJEŠOLSKE RAZISKOVALNE NALOGE



PREJEMNIKI KRKINIH NAGRAD

KATJA HALILOVIČ, Gimnazija Bežigrad

Mentorji: Polona Gros Remec, Andrej Bergauer in doc. dr. Janez Urevc

NIKA KADUNC, Gimnazija Novo mesto

Mentorice: dr. Zdenka Šlejkovec, dr. Ingrid Falnoga in mag. Branka Klemenčič

NEŽA KUNIČ in EMA ŽELEZNIK, Gimnazija Bežigrad

Mentorja: Gregor Križ in izr. prof. dr. Gregor Belušič

KATJA MARINKO, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorji: Marko Jeran, prof. dr. Mateja Erdani Kreft in Lidija Gnidovec

FILIP ZVER, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Mentorja: Mateja Godec in dr. Jan Bitenc

LUKA BONIN in JAN HAFNER KOROŠEC, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorji: Marko Jeran, Lidija Gnidovec in doc. dr. Martina Oder

NEJC ROŽMANC, GAŠPER SIMIČ HROVAT in ALJAŽ VOVK, Gimnazija Novo mesto

Mentorji: doc. dr. Matic Može, prof. dr. Iztok Golobič in Blaž Zabret

TEODOR MAURER in EMA ZDOVC, Gimnazija Vič

Mentorici: Alenka Mozer in Tina Ročnik Kozmelj

VID KOREN in ANA POTOČNIK, II. gimnazija Maribor

Mentorici: Helena Bajec in Astrid Marovič

MAŠA SMRDEL, Škofijska klasična gimnazija

Mentorici: Ana Bavec in dr. Urša Lampreht Tratar

NEŽA NOVAK in TRISTAN VID BAŠ, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

Mentorja: Cirila Jeras in Andraž Dolar

MAJA DEKLEVA in VITA ŠAVLI, Šolski center Postojna

Mentorici: dr. Anja Pecman in Andreja Kerin

MAŠA JULIJA MELINC, Gimnazija Ledina

Mentorici: Lara Vertačnik in Anja Lončar

NUŠA AČKO, II. gimnazija Maribor

Mentorja: Katja Holnthaner Zorec in dr. Jan Rožanc

ELA PODBORŠEK in TIM STRNAD, Gimnazija Vič

Mentorja: doc. dr. Peter Rodič in Alenka Mozer

DANIIL GAINULLOV in MIJA KAPUN, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana Mentorja: Grega Celcar in doc. dr. Peter Rodič

ZARJA GUMILAR PAPOTNIK, II. gimnazija Maribor

Mentorja: Katja Holnthaner Zorec in mag. Eneko Jose Madorran Esteiro

ŠPELA POLUTNIK, II. gimnazija Maribor

Mentorja: Katja Holnthaner Zorec in mag. Mladen Herc

MONIKA FERK, ANJA LJUBI in MATIC TURŠIČ, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Mentorice: Irena Kurajić, doc. dr. Jerneja Ambrožič Avguštin in prof. dr. Katarina Košmelj

BRINA BRENK in LAURA SAVIČ, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorji: dr. Mirijam Kozorog, Tomaž Žigon in Tanja Peric

PREJEMNIKI KRKINIH PRIZNANJ

EMA ARTANK in INES ŽUPANEC, Gimnazija Celje – Center

Mentorja: Majda Kamenšek Gajšek in Rok Gorenšek

OLIVIJA KUKOVICA, Gimnazija Kranj

Mentorja: Petra Flajnik in dr. Rok Rudež

FILIP DUGONIK, II. gimnazija Maribor

Mentorja: doc. dr. Jure Škraban in dr. Boštjan Vihar

JULIJA KRONVOGEL in PETRA OUČEK, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Mentorji: Mateja Godec, Tim Prezelj in doc. dr. Miha Slapničar

REBEKA HUDELJA, ANA KRISTINA JAGODIC in IZA ROPIČ BIZJAK, Biotehniški center Naklo

Mentorica: mag. Marjetka Kastelic Švab

MIHA MAVSAR, Srednja šola Slovenska Bistrica

Mentorji: doc. dr. Petra Kotnik, Damijana Gregorič in mag. Marko Žigart

IZA VATOVEC in SARA VIDMAR, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorici: izr. prof. dr. Jelka Zabavnik Piano in Lidija Gnidovec

ŽIGA VAUPOTIČ, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Mentor: Grega Celcar

OSKAR ROTAR, TIAN VESEL in MAKS ŽNIDARŠIČ, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Mentorja: mag. Darja Silan in dr. Janko Božič

NEŽA BABIČ, Gimnazija Kranj

Mentorja: dr. Petra Košir in dr. Dane Lužnik

PATRICIJA BORIČ, VIDA BUKOVNIK in MIJA POGAČNIK, Biotehniški center Naklo

Mentorica: mag. Marjetka Kastelic Švab

MIA MIHOLIČ, Prva gimnazija Maribor

Mentorji: dr. Veronika Furlan, prof. dr. Urban Bren in mag. Helena Lonjak

JAKOB AUERSPERGER, LARA KALIN in JAN KASTELEC, Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

Mentorja: Goran Pešić in dr. Kostja Makarovič

ZARA BERTALANIČ, LARA PUČKO in SAŠA ŠTAJNER, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Mentorji: mag. Nina Žuman, doc. dr. Marko Jukić in Sebastjan Kralj

ALEKSANDRA KRAJNC in ANJA PAVŠIČ, Gimnazija Vič

Mentorice: doc. dr. Tina Eleršek, Sonja Artač in Maša Zupančič

MATIC MOHORKO, II. gimnazija Maribor

Mentorici: Anita Mustač in dr. Taja Žitek

LANA TRAVEN, Gimnazija Novo mesto

Mentorici: Janja Pust in prof. dr. Darja Lisjak

EMA BAKAN in LARA ŠIROVNIK, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Mentorice: Mateja Godec, izr. prof. dr. Lidija Čuček in dr. Annamaria Vujanović

AJDA VAN DER GEEST, ANA KOSELJ BREJC in EMA ŠPAROVEC, Gimnazija Kranj

Mentorica: Urša Petrič

PIJA BURGER in ANEJ CUNK, Gimnazija Vič

Mentorja: Eva Šajn in Jure Mravlje

ANŽE DEMŠAR, ANEJ OKORN in ANŽEJ ŽAGAR, Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Mentorica: dr. Sonja Kitak

MAJ BUKOVEC, DOMINIK KRAŠOVEC in ERIK RADOVIČEVIČ, Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

Mentorji: doc. dr. Matevž Zupančič, prof. dr. Iztok Golobič in Ivica Tomić

ZARJA GRČAR in PIKA KOGOJ, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentor: dr. Metod Kovačič

NIKA OGRINC in TJAŠA VELKAVRH, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorici: doc. dr. Mojca Milavec in Tjaša Klemen

LANA PAPIČ, Gimnazija Šentvid

Mentorica: Mojca Logonder

BRINA HOMŠAK in NUŠA ŠEN BUBNJEVIČ, II. gimnazija Maribor

Mentorici: Barbara Janžič in Vesna Hojnik

NIKOLINA NOVAKOVIĆ, KAJA SIMRAJH in NIKA URANIČ, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorja: Tim Prezelj in doc. dr. Miha Slapničar

NIKA RAJZMAN, Biotehniška šola Maribor

Mentor: Uroš Mikolič

BRINA LUKANČIČ, Gimnazija Kranj

Mentorica: Petra Flajnik