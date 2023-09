Preiskali vlome v župnišča, rope, nasilništva in tatvine

22.9.2023 | 13:35

Ne le v župnišča, na Dolenjskem so v zadnjem času zabeležili tudi nekaj vlomov v cerkve, smo pred kratkim poročali v tiskanem Dolenjskem listu. Župnik Marko Japelj nam je denimo pokazal, kje sta nepridiprava poškodovala vrata in vlomila v cerkev na Zaplazu. (Foto: arhiv DL; R. N.)

Ljubljana - Kriminalisti in policisti PU Ljubljana so v zadnjih treh mesecih uspešno preiskali več kaznivih dejanj zoper premoženje, in sicer na območju Kočevja, Ljubljane in Grosuplja. Policisti so v navedenem obdobju 22 storilcem, ki so skupno osumljeni 72 različnih kaznivih dejanj, odvzeli prostost, so danes pojasnili na novinarski konferenci.

Vse osumljene so s kazensko ovadbo privedli k dežurnim preiskovalnim sodnikom, ki so zoper vse odredili pripor, je na današnji novinarski konferenci pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana Martin Rupnik.

Med preiskanimi kaznivimi dejanji je izpostavil nekatere najbolj odmevne, in sicer na območju Grosuplja, Ivančne Gorice in Ribnice, kjer so policisti preiskali šest vlomov v župnišče. Na območju Kočevja so preiskali štiri velike tatvine, na območju Ribnice pa tri kazniva dejanja ropa, nasilništva in tatvine.

Kar 12 velikih tatvin so policisti preiskali na območju Viča, in sicer vlome v stanovanjske objekte in tudi drzne tatvine iz stanovanjskih objektov. Največ kaznivih dejanj pa so preiskali na območju centra Ljubljane, in sicer 11 tatvin, tri drzne tatvine, pet vlomov v gostinske lokale, tri oborožene rope in deset kaznivih dejanj s področja omogočanja uživanja prepovedanih drog, je pojasnil Rupnik.

"Naredili smo analizo javne varnosti na območju vseh mestnih policijskih postaj mesta Ljubljana in ugotovili, da smo do današnjega dne obravnavali preko 10.300 različnih kaznivih dejanj, kar predstavlja približno 14-odstotno povečanje v primerjavi z lanskim letom," je pojasnil Rupnik. Dodal je, da so policisti na varnostno bolj obremenjenih območjih začeli poostren nadzor.

Od začetka julija do danes so izvedli preko 1500 različnih policijskih postopkov, od ugotavljanja identitete, zaznavanja kaznivih dejanj, prekrškov in ostalega, je dodal Rupnik. Pri tem so zaznali preko 100 prekrškov, povezanih s prepovedanimi drogami, ki jih uživalci uporabljajo za lastno uporabo.

Na PU Ljubljana so medtem še enkrat izpostavili, da se zavedajo dejavnikov povečanih varnostnih tveganj, povezanih s povečanim številom prosilcev za mednarodno zaščito, zato operativno delo prilagajajo glede na varnostne razmere, je poudaril vodja oddelka za državno mejo in tujce v sektorju uniformirane policije PU Ljubljana Matjaž Kondardi.

Policisti so v analizi storilcev v policijski upravi Ljubljana ugotovili, da sta dve tretjini vseh storilcev kaznivih dejanj državljanov Slovenije, tretjino pa predstavljajo tuji državljani.

STA; M. K.