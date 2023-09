FOTO: 7. Mestna modna revija tokrat na vlaku

22.9.2023 | 14:10

Na Mestni modni reviji so se predstavile (z leve): Nikato oz. Nika Pulko, Gaja Bassanese, pobudnica Ana Jelinič ter sestri Mateja in Mia Aleksandra Lukač, ki delujeta pod blagovno znamko M. Fiction. (Foto: M. Ž.)

Iz kolekcije Ane Jelinič

Del kolekcije M.Fiction

Del kolekcije Nikato

Ena od kreacij Gaje Bassanes

Zavod Knof

Maša Macedoni

Novo mesto - Moda je sestavni del življenjskega sloga ljudi in je že tradicionalno tudi sestavni del novomeškega dogajanja, včeraj popoldne sta namreč Studio Ana novomeške modne oblikovalke Ane Jelinič in Youma Events pripravila že 7. Mestno modno revijo. Tudi letošnji dogodek je bil nekaj posebnega, modna pista je namreč za nekaj časa postal kar vlak na Železniški postaji Novo mesto.

To je že peta lokacija, ki je gostila Mestno modno revijo. »Naša želja je, da poleg visoke mode Novomeščankam in Novomeščanom ter drugim obiskovalcem razkrivamo tudi manj znane kotičke dolenjske prestolnice, ki jih je moč uporabiti v različne namene. Letošnjo lokacijo in sodelovanje s Slovenskimi železnicami lahko razumemo tudi kot promocijo vožnje z vlakom kot oblike trajnostne mobilnosti,« sta dejala Ana Jelinič in Maja Judež iz Youma Events.

Tudi letos se je predstavilo več modnih oblikovalcev, poleg Jeliničeve, pobudnice modne revije, so svoje kolekcije predstavile sestri Mia Aleksandra in Mateja Lukač, ki delujeta pod blagovno znamko M. Fiction, Nikato oz. Nika Pulko, vse tri prihajajo iz Novega mesta, ter mlada oblikovalka Gaja Bassanese iz Ljubljane. Ob tej priložnosti je svoja oblačila na ogled postavila študentka modnega oblikovanja Novomeščank Maša Macedoni, Zavod Knof, ki ima svoj butik ponovne uporabe Stara šola tudi v centru Novega mesta, pa se je predstavil z re-design oblačili.

Predstavitev modnih oblikovalcev

ANA JELINIČ

Ana Jelinič, magistra modnega oblikovanja, je pobudnica in soorganizatorka Mestne modne revije je priznana in uveljavljena slovenska modna oblikovalka.

Deluje pod blagovno znamko Ana. Študij je zaključila leta 2013 Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Ana se udeležuje vseh večjih slovenskih modnih dogodkov in redno predstavlja svoje kolekcije na Ljubljanskem tednu mode. Za svoje delo je prejela številne nagrade in priznanja modnih kritikov.

Anine kolekcije so nežne in romantične. Velik poudarek daje unikatnim detajlom in nežnim barvam, preseneča z igro kontrastov ter močnimi in unikatnimi, ročno izdelanimi motivi. Inspirira se iz trenutnih dogodkov iz vsakdanjega življenja. Ana oblikuje nosljiva oblačila za vsak dan, ki so udobna in praktična, ter za posebne priložnosti. Oblikuje tudi oblačila po meri, tako za posameznike,kot tudi za razna podjetja, ki želijo nekaj drugačnega, narejenega samo za njih. Od leta 2014 ustvarja v svojem Studio Ana na Linhartovi ulici v Novem mestu.

Tokrat se je predstavila s kolekcija ETERNITY, ki govori o sodobni ženski, ki stremi k popolnosti, a jo vsak razume in vidi po svoje. Tako vsakdo piše svojo zgodbo o lepoti in popolnosti, ki daje občutek, da smo se dotaknili tudi večnosti.

M. FICTION

M. Fiction je slovenska modna blagovna znamka, za katero stojita sestri Mateja in Mia Aleksandra Lukač. M. Fiction je neodvisna, sodobna, in anti-tradicionalna moda. Pri oblikovanju izražata strast do tkanin in oblik z raziskovanjem in kombiniranjem različnih materialov in stilov.

Na mestni reviji sta se predstavile s kolekcija UNTOLD STORIES. Ta svoj navdih črpa iz osebnih zgodb različnih posameznikov. Nekatere so mistične, melanholične, zapletene, prikrite, neizrečene … Vsa ta poezija in eksplozija čustev se skriva v detajlih, oblikah in barvah Elizabetanskega obdobja, in je prikazana na futurističen način.

NIKATO

Nika Pulko je magistra oblikovalka tekstila in oblačil, ki od leta 2011 oblikuje pod imenom NIKATO. Znamka je bila prvotno posvečena bojevnicam, eleganci, posebnim priložnostim. Nika še vedno čuti neskončno inspiracijo v bojevnicah, le da so te postale bolj sodobne - take, ki se spopadajo z vsakodnevnimi boji našega časa. Zato želi NIKATO studio ženskam ponuditi udobje, možnost lahkotnega gibanja, kot tudi dovršen stil, v katerem se bo vsaka počutila modno in sproščeno.

Kolekcija justFEEL je pravzaprav nadaljevanje lanskoletne kolekcije justBREATHE, pri kateri se je Nika začela posvečati predvsem psihičnemu počutju tistega, ki oblačila nosi. Letošnji kosi so nastajali zelo spontano. Kolekcija je polna toplih odtenkov v kombinaciji z mistično črnino - ta predstavlja temne sence, ki jih sonce odganja. Oblačila namreč govorijo zgodbo o dekletu s sončnico, ki v kaosu sodobnega sveta išče sonce, se obrača za njim in želi začutiti njegovo toplino, da jo napolni s pozitivno energijo.

GAJA BASSANESE

Mlada Gaja Bassanese je letos zaključila šolanje na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Odkrivanje sveta, tako resničnega kot domišljijskega, je že od nekdaj njen hobi. Že od malega rada ustvarja, njen večni izziv pa je spraviti v življenje težko izvedljive projekte in s tem dokazati tako sebi in svetu, da je vse mogoče.

Predstavila se je s kolekcija oblačil cvetnih oblik z rožnimi motivi v živih barvah ponovno obarva črno-bele spomine na ljubljansko promenado. Izraziti volumni oblačil se zgledujejo po silhuetah preteklosti, hkrati pa s svojimi nekonvencionalnimi oblikami ohranjajo stik s sodobnostjo. Živahne barve in organske oblike rožnih motivov popeljejo na nostalgično pot poletnih spominov obarvanih s cvetjem. Mentorica kolekcije je dr. Sabina Puc.

KNOF

V Zavodu Knofu iz Krškega postajajo vse bolj prepoznavni na področju krožnega gospodarstva, ponovne uporabe, reciklaže in zerowasta. Njihovo poslanstvo je razvijati trajnostne rešitve za podjetja, skupnosti in posameznike, z namenom zmanjševanja in preprečevanja nastanka odpadkov. Svoj butik ponovne uporabe Stara šola imajo tudi v centru Novega mesta.

Na razstavi Mestne modne revije se predstavljajo z re-deging kosi. Z donacijami in po novem tudi preko sistema KNOFcycle box zbirajo second-hand in vintage kose oblačil. Poškodovana in zastarela vintage oblačila preoblikujejo v nove moderne in unikatne kose. Na ta način poskušajo podaljšati življenjsko dobo oblačilom, ki bi sicer končala na odlagališčih ali sežigalnicah.

MAŠA MACEDONI

Novomeščanka Maša Macedoni je študentka 2. letnika oblikovanja tekstilij in oblačil na Naravoslovnotehniški fakulteti. V letošnjem letu se je skozi študij ukvarjala s temo Dotik, objem, poljub, iz katere je navdih poiskala za oblačila, ki jih je razstavila na Mestni modni reviji. Njeni projekti so nastajali pod mentorstvom prof. Almire Sadar.

Tekst in foto: M. Ž.

