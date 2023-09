Topdom z novo poslovalnico v Brežicah

22.9.2023 | 11:20

Brežice - Topdom je včeraj odprl vrata svoje nove, 36. poslovalnice v Sloveniji. V trgovini v v Brežicah so na 1200 m2 na voljo izdelki za gradnjo, prenovo in obnovo doma, uredili pa so tudi salon keramike.

V podjetju verjamejo, da jih bo ožja in širša okolica Brežic prepoznala kot zanesljivega partnerja na področju gradnje, urejanja hiše in okolice, nakupa kopalniške opreme in keramike, nakupa profesionalnih strojev in orodja ter vsega ostalega, kar potrebujejo obrtniki in domači mojstri.

V novi poslovalnici je na voljo celoten prodajni program podjetja. Trgovina, ki so jo začeli graditi januarja letos, obsega 1200 m2, od tega je 250 m2 namenjenih salonu keramike. Na 6000 m2 zunanjih površin je poskrbljeno tudi za parkirna mesta za obiskovalce.

V brežiškem Topdomu ponujajo tudi nabor različnih storitev, kot so izposoja profesionalnih gradbenih strojev, izris kopalnic, dostava blaga. Tamkajšnji zaposleni pa se lahko, kot poudarjajo v podjetju, pohvalijo z bogatimi izkušnjami, saj so se urili tudi v ostalih poslovalnicah.

M. K.

Foto: Topdom d.o.o.

Galerija