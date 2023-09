Znani so izbrani projekti participativnega proračuna 2024

22.9.2023 | 08:30

Sevnica - Znani so rezultati SMS glasovanja za umestitev pobud participativnega proračuna v predlog občinskega proračuna za leto 2024. Glasovanje se je zaključilo 10. septembra. Projekt »Sobivam, sodelujem, soodločam« v sevniški občini teče že peto leto zapored, izbor projektov s SMS glasovanjem pa je potekalo tretjič.

Spodbudno je, da so občani za projekte skupaj namenili 3.391 glasov, kar je kar 2.125 glasov več kot lani. Najbolje so se očitno organizirali na območju KS Krmelj in KS Šentjanž, saj so oddali kar 1.145 glasov. V predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2024 so se uvrstili trije projekti iz tega območja, in sicer je premočno zmagala pobuda za ureditev nove strešne kritine za Gasilski dom Krmelj (587 glasov), odlično se je odrezala tudi pobuda za ureditev otroškega igrišča na Velikem Cirniku (435 glasov), pobuda za financiranje izdaje knjige novejše zgodovine Šentjanža pa je prejela 68 glasov.

Krajani iz daleč najštevilnejše krajevne skupnosti v občini, KS Sevnica, ki s 6.394 prebivalci obsega dobro tretjino prebivalcev občine, so tokratno glasovanje očitno prespali, saj so prispevali le 9 glasov za eno pobudo, a bodo, kot kaže, Sevničani s participativnim proračunom le prišli vsaj do košev za ločevanje odpadkov.

P. P.