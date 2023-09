Stroj za ličkanje koruze ji je zagrabil roko

21.9.2023 | 18:40

Danes se je zgodila nesreča pri ličkanju koruze. (Simbolna slika; arhiv)

Ob 12.26 je v Dolenji vasi pri Krškem ženski stroj za ličkanje koruze poškodoval roko. Gasilci PGE Krško so rešili roko iz stroja, nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi poškodovane in pri njenem prenosu do reševalnega vozila. Reševalci NMP Krško so jo prepeljali v SB Novo mesto.

Poškodovan motorist

Ob 9.51 sta pri Lisičjih Jamah, občina Sevnica, trčila motorno kolo in osebno vozilo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč poškodovanem motoristu, odklopili akumulator in nevtralizirali razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanca oskrbeli in prepeljali v SB Brežice

Zagorelo na strehi

Ob 17.37 je v Krški vasi, občina Brežice, zagorelo ostrešje stanovanjskega objekta v izgradnji. Gasilci PGD Krška vas in Skopice so pogasili požar, ki je zajel okoli tri kvadratne metre ostrešja.

Trčila motorist in kolesar

Včeraj, okoli 17.30, se je na Ljubljanski cesti v Ivančni Gorici zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena motorist in kolesar. Do trčenja je prišlo, ko je kolesar s kolesarske steze zavil na cesto, po kateri je pripeljal motorist. Pri tem se je kolesar lažje telesno poškodoval.

Gasilci odpirali stanovanje

Davi ob 5.49 so posredovali gasilci PGE Krško v Brestanici, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja in zamenjali ključavnico.

