Dobruška vas: Grožnje z orožjem in množični napad na policiste; trije poškodovani

21.9.2023 | 09:45

Policisti v Dobruški vasi (Foto: arhiv DL; B. B.)

Včeraj okoli 13. ure so novomeške policiste obvestili, da je na območju Dobruške vasi osumljenec poskušal preprečiti izvedbo zemeljskih del na zasebnem zemljišču. Pri tem je lastniku zemljišča zagrozil z orožjem. Lastnik zemljišča oziroma oškodovanec je grožnjo prijavil policiji, danes poročajo na Policijski upravi Novo mesto.

Po podani prijavi se je vrnil na kraj, da bi dela dokončal, tja sta odšla tudi policista, ki sta zbirala obvestila in preiskovala prijavljeno kaznivo dejanje. Pri tem pa ju je večje število prebivalcev naselja napadlo in poskušalo preprečiti izvedbo policijskih nalog oziroma prijetje osumljenca. Dva občana sta policistki in policistu priskočila na pomoč, vendar so napadli tudi njiju.

Na pomoč so s PU Novo mesto takoj napotili več policijskih patrulj, policisti so na kraju odvzeli prostost štirim osumljencem in začeli iskati še enega, ki je s kraja pobegnil. Pri iskanju so sodelovali tudi policisti drugih policijskih postaj PU Novo mesto, kriminalisti, vodniki službenih psov, območje so pregledovali tudi s policijskim helikopterjem. Izsledili in prijeli so tudi petega osumljenca in ga prav tako pridržali. Vseh pet je še vedno v pridržanju.

Lažje poškodovane - oškodovanca, policistko in policista - so reševalci oskrbeli, vsi so že v domači oskrbi. Policisti so med preiskavo našli in zasegli tudi zračno puško, s katero je osumljenec grozil.

Intenzivna kriminalistična preiskava še poteka kriminalisti ugotavljajo vse okoliščine, po zaključeni preiskavi pa bodo zoper pet osumljencev podali kazenske ovadbe.

Vlom na gradbišču

Na delovišču v Novem mestu je v noči na torek nekdo vlomil v gradbiščni zabojnik in ukradel električne podaljške. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 550 evrov škode.

Migranti

Policisti so včeraj na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Loče, Veliki Obrež, Brežice, Bukošek, Obrežje) prijeli 112 državljanov Afganistana, 48 državljanov Maroka, 43 Pakistana, 18 Indije, 16 državljanov Sirije, tri državljane Burundija, državljana Nepala in državljana Alžirije ter na območju PP Novo mesto (Dolnja Težka Voda) državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 98. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 291 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila štirim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 24. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, nasilja v družini, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.