Z gasilci do onemoglega

21.9.2023 | 07:00

Včeraj ob 11.43 so gasilci PGD Kočevje v Turjaškem naselju v Kočevju odprli vrata stanovanja, v katerem se je bila onemogla oseba. V nadaljnjo oskrbo so jo prevzeli reševalci NMP.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRNOMELJ ŽELEZNIČARSKA na izvodu FLAMINGO-METLIŠKA CESTA;

- od 8:00 do 11:00 tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANIŽARICA na izvodu KEGLJIŠČE;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP SUHOR IGM (KAMN.).

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEPONIJA ODP. BOČKA, TP BOČKA 2, TP TRNOVEC;

- od 11:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC, TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU, TP KRVAVČJI VRH, TP PRAPROČE, TP GRADNIK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS2 , izvod 1.ŽDINJA VAS;

- od 12:50 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD TRŠKO GORO, izvod 3.LOČNA - BILIČ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA 1991.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REPLJE, TP VOLČJA JAMA in TP VRTAČE;

- od 10:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI GOMBIŠČU;

- od 10:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. DOLE;

- od 11:30 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ARČELCA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Podbočje šola med 11.00 in 13:00 uro, na območju TP Lomno med 9:30 in 11:30 uro ter na območju TP Dolenja lepa vas, Veliki trn, Nova gora, Veliki trn 2, Smečice in Srednje Arto med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Vrh Dolinšek, Smer Gunstek med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Slogonsko, Zevnik pa med 8:30 in 14:00 uro.

M. K.