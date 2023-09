Policija poskuša migrante v Posavju prestrezati že tik ob meji, še pred naselji

20.9.2023 | 16:40

Bojan Tomc, vodja Oddelka za državno mejo in tujce na PU Novo mesto (Fotografije: M. Luzar)

Direktor PU Novo mesto Igor Juršič, ob njem tiskovna predstavnica PU Alenka Drenik

Rigonce - Vodstvo novomeške policijske uprave je danes na terenu predstavilo ukrepe za zmanjševanje bremena migracij na območju Posavja. Med drugim poskuša policija migrante prestrezati čim bliže meji, da ne zahajajo v naselja in povzročajo nelagodja med krajani, je povedal Bojan Tomc s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Povečan nadzor v Rigoncah

V Posavju so trenutno z migracijami najbolj obremenjena naselja Rigonce, Dobova in Obrežje. Po besedah direktorja Policijske uprave (PU) Novo mesto Igorja Juršiča je policija v Rigoncah, kjer je najbolj kritično, povečala nadzor tako s patruljami kot tehničnimi sredstvi. Na dnevni ravni uporabljajo konjenico, vodnike službenih psov in helikopter. Redno sodelujejo s hrvaškimi policisti, s katerimi imajo redne sestanke, v mešanih patruljah tudi skupaj nadzorujejo območje na obeh straneh meje. "Odlično sodelujemo tudi z občani, ki so druge oči našega dela," je povedal v izjavi za javnost v Rigoncah.

Lani 5.000, letos 32.500

Po besedah vodje oddelka za državno mejo in tujce na PU Novo mesto Bojana Tomca so na območju PU Novo mesto v letošnjem letu obravnavali že 32.500 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. V enakem obdobju lani je bilo takih prehodov okoli 5000. Samo v Rigoncah je mejo letos nezakonito prestopilo 25.000 tujcev.

Prijeli so tudi že 177 tujcev, t. i. tihotapcev, ki so storili kaznivo dejanje prepovedano prehajanje državne meje. Lani so jih v enakem obdobju prijeli 31.

Odkar je policija pred tremi tedni okrepila svojo navzočnost na območju Rigonc in okolice, na policiji opažajo zniževanje števila nezakonitih prehodov. Zadnji konec tedna jih je bilo za tretjino manj kot ob predhodnem koncu tedna. Trenutno beležijo od 120 do 200 migrantov dnevno. "To bi lahko deloma pripisali tudi učinkom večjega nadzora, lahko pa bi šlo tudi za druge dejavnike," je povedal Tomc.

Za naselje Rigonce poskušajo policisti predvsem skrbeti, da je čim manj obremenjeno. "Poskušamo zagotavljati, da migranti ne zahajajo v naselje, kar pomeni, da se jih trudimo prijemati čim bliže mejni črti," je dejal. Zaenkrat sicer policija tam ni prejela nobene prijave o kakšnem incidentu ali kaznivem dejanju, s katerim bi bili povezani tujci.

Panelna ograja, ki je postavljena v Rigoncah, policiji po besedah Tomca pomaga predvsem pri usmerjanju migrantov. "Ograja jih usmerja v neko smer, kjer jih nato počakamo mi," je dejal. Tako tudi na mestih za naseljem Rigonce, kjer je ograja, ne beležijo večjega števila nezakonitih prehodov, ampak so ti zgoščeni na skrajnih točkah, kjer ograje ni.

Iz zagrebške smeri

Na policiji opažajo, da je še pred vstopom Hrvaške v schengensko območje prišlo do preusmeritve migracijskih tokov z območja Bele krajine na območje Posavja. Eden od razlogov je po besedah Tomca v tem, da vse več migrantov na Hrvaškem izrazi namero za azil, zato jih pripeljejo v azilne domove na območju Zagreba, ki pa je geografsko zelo blizu Posavja.

V Sloveniji praviloma vsi migranti izrazijo namero, da bodo zaprosili za azil. V tem primeru jih policija identificira, izpelje predhodni postopek in odpelje v enega od dveh azilnih domov, je še povedal Tomc.

STA; M. K.