Spomin na padle kurirje: Slaviti zmage, ne pa objokovati porazov

20.9.2023 | 13:00

Med govorom Jelice Jelušić (Foto: P. P.)

Godba z Blance

Okroglice - Dr. Jelica Jelušić o pomenu kurirskih povezav po celotni Sloveniji med 2. svetovno vojno – Primer Angelce Ocepek

Anton Vidmar, predstavnik KS Loka pri Zidanem Mostu, je v kratkem nagovoru zajel skoraj vse, za kar govorci ob podobnih priložnostih porabijo veliko besed. Spomnil je, da so partizanski kurirji, ki so bili zadolženi za povezavo med Štajersko in Dolenjsko preko reke Save, na tem mestu leta 1944 po izdajstvu padli za svobodo in s tem zadolžili naslednje generacije, da prenašajo vrednote NOB.

Zgodovinopisje naj bo razbremenjeno ideoloških razlag in političnih kalkulacij. Vse poizkuse prikrojevanja in ponarejanja zgodovine pa je po Vidmarjevem prepričanju potrebno odločno zavrniti zaradi vseh tistih, ki so padli za svobodo slovenskega naroda.Predsednica sevniških borcev za vrednote NOB Vladka Blas je poudarila, da so se vrednote NOB, kot so solidarnost, tovarištvo, pomoč pomoči potrebnim, še kako žive, kar se je odrazilo tudi ob nedavnih ujmah.

Na slovesnosti, ki jo je povezovala Ana Jelančić, s kulturnim programom pa so jo obogatili blanški godbeniki in učenci podružnične šole Loka, je sevniški podžupan Janez Kukec dejal, da je »naša dolžnost do padlih, da se z vsakodnevnimi dejanji dokazujemo, da žrtve niso bile zaman in da kot posamezniki in državljani Slovenije in Evrope uresničujemo sanje o miru, povezovanju, strpnosti, razumevanju in sodelovanju.«

Nekdanja prva ženska obrambna ministrica, zdaj pa univerzitetna profesorica, dr. Ljubica Jelušić, je sicer napisan govor zvečine povedala »iz glave«, bolj je izzvenelo kot pripovedovanje zanimivih zgodb. Omenila je, zakaj je pomembno, da so na dogodku številni praporščaki, vojaki Slovenske vojske in otroci z učiteljicami: »Čeprav smo tudi na spominski svečanosti, na kateri se spominjamo smrti padlih mladih kurirjev, želim z vami spregovoriti, ne samo o smrti, ampak predvsem o moči, slavi, sposobnostih in zmagah partizanskega boja.«

Pojasnila, kako zelo pomembne so bile kurirske povezave oz. postaje med 2. svetovno vojno, saj so povezovale celoten slovenski prostor in zagotavljale informacije o tem, kaj se je dogajalo na terenu. »Ne smemo pozabiti, da so ti kurirji spremljali od javke do javke, od relejne postaje do druge relejne postaje, tudi pomembne vojaške voditelje ali politične predstavnike, tudi zavezniških sil. Ker bomo čez mesec v Dobrniču obeležili 80-obletnico Slovenske protifašitične ženske zveze (SPŽZ), samo za primer povem, da naše primorske tovarišice niso mogle leta 1943 v prispeti v Dobrnič in da je Angelca Ocepek, generalna sekretarka SPŽZ, leta 1944 celo zimo hodila, s pomočjo oz. varovanjem kurirjev, iz Kočevskerga Roga na Primorsko, v vas Štjak.«

Nastop učencev iz Loke

Jelušićeva je še poudarila, da so bili kurirji zelo sposobni, močni in iznajdljivi partizani. In ne takšni kurirčki, kot so jih prikazovali nekdaj. Njihova glavna naloga naloga je bila prenašanje pošte. Spomnila je, da so ob nedavnih ujmah vojaki ostali za pomoč ljudem, podobno kot gasilci, tudi potem, ko se umaknejo žarometi. Ob koncu se je Jelušićeva zahvalila vsem, ki prihajajo na take slovesnosti, a »slaviti je treba zmage, ne objokovati poraze«, je povedala.

Dogodka so se udeležili tudi nekdanji borci, veterani vojne za Slovenijo, PVD Sever Posavje, 1. dolenjskega spominskega partizanskega bataljona.

P. P.

Galerija