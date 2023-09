FOTO: Društvo kočevarjev staroselcev s posodobljenim muzejem

19.9.2023 | 18:30

Trak pred muzejem so prerezali topliški župan Franc Vovk, častni predsednik društva Johannes Hans Jaklitsch in vodja projekta dr. Anja Moric iz oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo. (Foto: M. Ž.)

Maketa kočevarske vasi v muzeju.

Zbrani na predstavitvi zaključenega projekta.

Občice - V Društvu Kočevarjev staroselcev so včeraj z odprtjem posodobljene in na novo interpretirane muzejske zbirke ter pešpoti med starimi sortami sadnega drevja v društvenem domu v Občicah zaključili projekt ohranjanje in interpretacije kulturne dediščine, ki so ga letos izvajali skupaj s ljubljansko filozofsko fakulteto. Tega so poleg Univerze v Ljubljani podprli Zvezno ministrstvo Republike Avstrije za evropske in mednarodne zadeve, Koroška deželna vlada in občina Dolenjske Toplice.

Etnološka zbirka, ki je razpršena v glavnem in pomožnem poslopju ter pod kozolcem, vsebuje kmečko orodje in predmete za vsakdanjo osebno rabo iz druge polovice 19. in prve polovice 20. stoletja ter ročno izdelani maketi kočevarskih vasi. Kot so pojasnili v društvu, ki deluje od leta 1992, so predmete za zbirko zbrali Kočevarji iz Črmošnjiško-Poljanske doline, uredili pa lokalni prostovoljci in študenti Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete pod mentorstvom dr. Ane Vertovec Beno. Zdaj je posodobljena in na novo interpretirana s sodelovanjem študentk filozofske fakultete pod mentorstvom dr. Anje Moric, dr. Tanje Žigon in Primoža Primca, predsednika Društva Kočevarjev staroselcev.

Poleg muzeja je sadovnjak starih sadnih sort, v katerem so hruške, jablane, slive in cibore (ringlo). Gojenje sadja je bilo pomembno za prehrano in izdelavo pijače, hkrati pa je marsikateri kmečki družini predstavljalo vir dodatnega zaslužka.

Trak pred muzejem so prerezali topliški župan Franc Vovk, častni predsednik društva Johannes Hans Jaklitsch in vodja projekta dr. Anja Moric iz oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, blagoslov pa podelil župnik Igor Stepan.

Tekst in foto: M. Ž.

