Krki zlato nacionalno priznanje za inovacijo

19.9.2023 | 19:00

Foto: Krka d.d.

Ljubljana/Novo mesto - V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) danes že enaindvajsetič podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in drugih organizacijah. Rdeča nit letošnje podelitve je bila »Inovacija = ideja x energija2«. Nacionalno priznanje GZS za najboljše inovacije predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji. Podeljenih je bilo 10 zlatih, 22 srebrnih, 11 bronastih priznanj, 2 posebni priznanji za inovacijski izziv ter 1 priznanje za prebojno invencijo.

Zlato priznanje Krki

Zlato priznanje je prejela tudi novomeška Krka, in sicer za svoji novi zdravili za sladkorno bolezen tipa 2, ki bistveno izboljšujeta dostopnost najsodobnejših tovrstnih zdravil. Kot so na zbornici zapisali v obrazložitvi nagrade, je njuna prednost patentno neodvisna oblika učinkovine, formulacija in izboljšana embalaža, ki skupaj zagotavljajo superiorno stabilnost izdelka, trajnostno naravnani tehnološki postopki pa omogočajo neprekinjeno razpoložljivost obeh izdelkov na trgu, stroškovno učinkovitost in minimalen vpliv na okolje.

V regijo tudi srebrna priznanja

Srebrna priznanja pa so šla tudi v roke podjetjem TPV Automotive, Iskra Pio in znanstveno-tehnološko središče Rudolfovo v Novem mestu, Adria Dom, Mint sports, Gen energija ter Krka.

M. K.