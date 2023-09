Podeljene Michelinove zvezdice - Gostilna Repovž še vedno sije zeleno

19.9.2023 | 14:00

Meta in Gregor Repovž (Foto: arhiv; Primož Lavre)

Ljubljana - Slavni kulinarični vodnik Michelin je danes razglasil rezultate novega ocenjevanja slovenskih restavracij. T.i. zeleno zvezdico je letos ohranila Gostilna Repovž, ki je ohranila tudi znak Bib Gourmand. Na seznamu restavracij, ki jih za obisk priporoča Michelinov slovenski vodnik, pa so - tako kot lani - ponovno tudi Gostilna Vovko, Ošterija Debeluh in Otočec Castle.

Z Michelinovimi zvezdicami se ponaša devet slovenskih restavracij. Ana Roš je s Hišo Franko v Michelinovem vodniku za leto 2023 pridobila novo zvezdico in se sedaj ponaša s tremi, kar je najvišje odlikovanje Michelinovega vodnika. Restavracija Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom je dobila dve zvezdici, še sedem se jih ponaša z eno.

TRI ZVEZDICE

"Tretja Michelinova zvezdica je priznanje naši ustvarjalnosti, inovativnosti in predanosti kulinaričnemu ustvarjanju. Potrjuje, da smo izbrali pravo pot," so ob prejemu tretje zvezdice zapisali v Hiši Franko.

Kuharska mojstrica Ana Roš je izpostavila, da gre za uresničitev sanj vseh članov družine Hiše Franko. "Mlada ekipa, ki trdo dela dan za dnem, leto za letom. Toda na koncu dneva nam je najbolj pomembno, da so gostje Hiše Franko zadovoljni. Nismo za vogalom in hvaležni smo za vsako dušo, ki si vzame čas, da se zapelje skozi divji svet doline Soče in uživa v naših čudovitih stvaritvah," so v sporočilu povzeli Roš.

Kot še sporočili iz edine slovenske restavracije, ki se ponaša s tremi zvezdicami, bodo še naprej presenečali, a hkrati ostali zvesti naši filozofiji in ljubezni do doline Soče.

"Talent in kulinarična osebnost Ane Roš sta poznana po vsem svetu, Hiša Franko pa je Michelinove inšpektorje vse od prve izdaje Michelin Guide Slovenja navduševala s stalnim dvigovanjem ravni kakovosti. V tej restavraciji, ki se nahaja v majhni vasici Kobarid na severozahodu Slovenije, samoizučena chefinja Ana Roš ustvarja unikatno in izredno kulinariko, ki se poklanja sosednji Dolini Soče in njeni naravni in kulinarični dediščini," so zapisali pri francoskem kulinaričnem vodniku.

Hiša Franko je z današnjim dnem postala 140. restavracija v svetu s tem najvišjim odlikovanjem Michelinovega vodnika.

DVE ZVEZDICI

Z dvema zvezdicama se po novem v Sloveniji ponaša restavracija Milka v Kranjski Gori, ob čemer so v Michelinovem vodniku izpostavili hiter napredek restavracije, ki je lani prejela eno zvezdico. Poudarili so njeno "moderno in gorsko" kulinariko.

"Degustacijski meni, ki ga je skoval chef David Žefran z ekipo, izraža vrhunsko originalnost in prefinjenost ter slavi najboljše lokalne in sezonske sestavine. Z uporabo posebnih tehnik, kot je fermentacija, ustvarja tudi vznemirljivo gurmansko sintezo med alpskim območjem in nordijskimi regijami, kjer je chef pridobival izkušnje," so navedli pri Michelinu.

ENA ZVEZDICA

Po eno zvezdico so obdržale restavracije Cob iz Portoroža, kjer ustvarja Filip Matjaž, Hiša Linhart iz Radovljice, kjer ustvarja Uroš Štefelin, Hiša Denk z Gregorjem Vračkom (Zgornja Kungota), ljubljanska Restavracija Strelec z Igorjem Jagodicem, Grič z Luko Koširjem (Šentjošt nad Horjulom), Dam z Urošem Fakučem (Nova Gorica) in Gostilna pri Lojzetu s Tomažem Kavčičem (Vipava).

"Od prihoda v državo se naša ekipa inšpektorjev nenehno navdušuje nad gastronomsko rastjo Slovenije. V majhni, a vznemirljivi državi kuharji in njihove ekipe izkazujejo močno predanost nenehnemu premikanju kulinaričnih meja," je Michelin v sporočilu za javnost povzel besede mednarodnega direktorja Michelinovih vodnikov Gwendala Poullenneca.

Foto: STO

"Michelin je že četrto leto zapored razglasil rezultate ocenjevanja za Slovenijo, in težko bi bili bolj ponosni na naše vrhunske kuharske mojstrice in mojstre," je ob ob razglasitvi izbora poudarila direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak.

Na STO so pozdravili dejstvo, da se Slovenija med vsemi Michelinovimi destinacijami uvršča v sam vrh glede na število zelenih zvezdic na prebivalca. "To je nova potrditev, da je Slovenija v svetu prepoznana kot primer dobre prakse ter kot vodilna trajnostna turistična in kulinarična destinacija," so poudarili.

ZELENA MICHELINOVA ZVEZDICA

Michelin je razkril tudi prejemnike drugih znakov. Sedem restavracij se ponaša z zeleno Michelinovo zvezdico. Poleg Hiše Franko, Hiše Linhart, Gostilne Krištof, Gostilne Mahorčič, Gostišča Grič in Gostilne Repovž si jo je letos na novo prislužila Špacapanova Hiša iz Komna.

"Špacapanova Hiša, ki je bila v Michelinov izbor uvrščena lani, izraža impresivno predanost zasledovanju trajnostnih praks," so zapisali pri Michelinu.

BIB GOURMAND

Sedem restavracij si je prislužilo Bib Gourmand, oznako za restavracije, ki ponujajo visokokakovostno avtentično doživetje po ugodnih cenah. To so: Gostilnica Ruj (Dol pri Vogljah), Jožef (Idrija), Gostilna na Gradu (Ljubljana), TaBar (Ljubljana), Gostilna Rajh (Murska Sobota), Mahorčič (Rodik) ter Gostilna Repovž (Šentjanž).

MICHELIN SELECTED

Pet novink se je znašlo na seznamu restavracij, ki so jih Michelinovi inšpektorji še uvrstili v svoj izbor za Slovenijo za leto 2023. To so AFTR (Ljubljana), Breg (Ljubljana), Georgie Bistro (Ljubljana), Kogo (Koper) ter Peti 181 (Ljubljana).

Ob tem pa so v vodnik uvrščene še Restavracija 1906 (Bled), Julijana (Bled), Ošterija Debeluh (Brežice), Gostilna Vovko (Brusnice), Gostilna Francl (Celje), Dvor Jezeršek (Cerklje na Gorenjskem), Etna (Divača), Gredič (Dobrovo v Brdih), Restavracija Hotela Marina (Izola), Hiša Torkla (Izola), Špacapanova Hiša (Komen), Gostilna Krištof (Kranj), Pavus (Laško), Altrokè (Ljubljana), B-Restaurant (Ljubljana), Gostilna AS (Ljubljana), JB Restavracija (Ljubljana), Landerik (Ljubljana), Restavracija Cubo (Ljubljana), Restavracija Harfa (Ljubljana), Restavracija Shambala (Ljubljana), Separé (Ljubljana), Sushimama (Ljubljana), City Terasa (Maribor), MAK (Maribor), Restavracija Sedem (Maribor), Restavracija Calypso (Nova Gorica), Pikol (Nova Gorica), Otočec Castle (Otočec na Krki), Galerija okusov (Petrovče), Stara Gostilna (Piran), Sophia (Portorož), Rizibizi (Portorož), Vila Podvin (Radovljica), Hiša Krasna (Sežana), Danilo (Škofja Loka), Kendov Dvorec (Spodnja Idrija), Vila Planinka (Zgornje Jezersko).

Z Michelinovimi zvezdicami se tako letos skupaj ponaša devet slovenskih restavracij, ena manj kot lani. V 2022 je Michelinov vodnik zvezdico podelil tudi ljubljanski restavraciji Atelje z Jorgom Zupanom, a jo je ta v začetku letošnjega leta zaprl in odprl gostinski obrat z drugačnim formatom.

M. K.