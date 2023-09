Gorelo v kuhinji na Florjanovem trgu

19.9.2023 | 07:00

Sinoči ob 21.50 je na Florjanovem trgu v Novem mestu gorelo v stanovanju. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju ugotovili, da je gorela na štedilniku pozabljena hrana, in požar pogasili. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so osebo, ki se je nadihala dima, oskrbeli na kraju in jo odpeljali v bolnišnico.

Do onemoglega

Ob 10.26 se je v naselju Gornje Prapreče, občina Trebnje, v stanovanjski hiši nahajala onemogla oseba. Gasilci PGD Trebnje so s tehničnim posegom odprli vrata hiše in pomagali pri prenosu. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so osebo oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Na kraju so bili prisotni policisti.

Goreli električni vodniki

Ob 20.57 so v Dobruški vasi pri Škocjanu gasilci PGD Dobrava pogasili goreče električne vodnike. Obveščene so bile pristojne službe.

S ceste

Ob 17.01 je v bližini naselja Smuka, občina Kočevje, osebno vozilo zapeljalo s cestišča. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP, odklopili akumulator ter nevtralizirali iztekle motorne tekočine.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS na izvodu ČRNOMELJ;

- od 10.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu BLOK, GRAJSKE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL, izvod 3. ŠMIHEL NNO-PROSTOZRAČNO;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ, izvod 3. KANČEN DOL;

- od 11.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU, izvod 3;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU, izvod 1. HRIB PRI OREHKU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO 2, TP BREŠKA VAS;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOSPODIČNA 1986, TP KRVAVI KAMEN 1984, TP RTV GORJANCI 1981, TP JELENOV SKOK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RDEČI KAL;

- od 8.00 do 14.00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PONIKVE, izvod 1. GOR. PONIKVE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Hrastje, Jelša Veliki Podlog, Kerinov Grm in Jelše vas med 10. in 13. uro; na območju TP Krško Resa, nizkonapetostno omrežje – Tomšičeva uli. med 8. 13. uro; na področju nadzorništvo Sevnica na območju TP Dolenji Kremen, Vitovec in Vetrnik med 8. in 14. uro; na področju nadzorništvo Brežice na območju TP Dečna sela trgovina, nizkonapetostno omrežje – Gasilski dom med 8. in 10.30 uro; na območju TP Veliki Obrež, nizkonapetostno omrežje – Levo gasilski dom-smer gmajnapa med 9. in 11.30 uro.

