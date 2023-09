FOTO: Dobrodelni tenis za družino Zupančič

17.9.2023 | 11:30

Eva Zupančič, Vanesa Gazvoda z Mestne občine Novo mesto in Mateja Rožič, predsednica KS Regrča vas (Foto - tudi spodaj v fotogaleriji: M. Žnidaršič)

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Na igriščih TK Portovald je včeraj potekal Dobrodelni županov teniški turnir v organizaciji MO Novo mesto in Teniškega kluba Portovald. Z donacijami in prispevki na srečelovu so tokrat zbirali sredstva za družino Zupančič iz Regrče vasi za nakup avtomobila, prilagojenega invalidni osebi.

Pomerilo se je 19 tenisačev in tenisačic, začetek turnirja sta z glasbenim nastopom popestrila Lamai in Bort Ross.

Zmagovalca sta postala Mitja Sadek in Mija Zupanc, na turnirju pa so zbrali 4.880 dobrodelnih evrov.

Prilagojeno vozilo za Izo

Mati Eva je samohranilka, ki je po prestani bolezni invalidsko upokojena že več let. Hči Iza Volkar je invalidka, ima cerebralno paralizo, fibromialgijo in je avtistka. Hkrati je absolventka Univerze v Novem mestu, Fakultete za ekonomijo in informatiko. Čeprav je opravila vozniški izpit brez prilagoditev, se ji je zdravstveno stanje skozi leta poslabšalo do te mere, da potrebuje vozilo z avtomatskim menjalnikom, z dovolj prostora za prevažanje invalidskega vozička. Novo in prilagojeno vozilo bi družini omogočilo kakovostnejše življenje.

Denarna sredstva za družino Zupančič se zbirajo tudi na račun, ki ga je za ta namen odprla Škofijska karitas Novo mesto.

Podatki za nakazilo denarnih sredstev:

Škofijska karitas Novo mesto

Smrečnikova ulica 60

8000 Novo mesto

Davčna številka: 56608489

TRR: SI56 0297 0025 6347 885

M. Žnidaršič

