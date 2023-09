Nagrada websi za Drom Agency

15.9.2023 | 14:10

Podelitev nagrade za naj digitalno kampanjo (Foto: Zavod WEBSI)

Ljubljana/Novo mesto - Na Websi dnevu so s podelitvijo 33 nagrad websi včeraj tradicionalno končali celoletni projekt Websi Digitalni presežki Slovenije 2023. Letos se je prijavilo rekordnih 206 projektov, so sporočili organizatorji. Naj digitalna agencija je postala Agencija 101, ki je slavila že lani, naj naročnik pa podjetje Atlantic Grupa.

Za generalnega Websi prvaka je strokovna in poslovna žirija pod vodstvom izvršnega direktorja A1 Slovenija Lovra Peterlina izbrala projekt Pozor! Čist' hud pes! & Dogstagram podjetja Mercator ter agencije Herman & partnerji.

Nagrado za naj digitalno kampanjo je prejela kampanja Ultraheroj pod vodstvom A1 Slovenija, agencije Shift in Drom Agency (novomeška agencija, ki se je nekoč imenovala Mediodrom), najučinkovitejši digitalni projekt pa je postal Shareplanica = Čista kraljica!, ki sta ga zasnovala Mastercard in Agencija 101. Naziv naj digitalec leta 2023 je prejel direktor in soustanovitelj podjetja Red Orbit Andraž Štalec.

Po mnenju žirije najboljšo uporabniško izkušnjo predstavlja Merkurjeva AI asistentka M.AI.A (Merkur trgovina, Agencija 101), najbolje oblikovana je bila prenovljena spletna stran Talking Tom & Friends (Outfit7 Limited, CNJ). Nagrado za najboljšo vsebino pa je prejela Argeta: Juniorjev zgodbarček (Atlantic Grupa, Luna\TBWA).

Podelili so še nagrade v več kategorijah, med drugim v turizmu, telekomunikacijah, spletnih trgovinah, mobilnih aplikacijah, medijih in finančnem sektorju, kjer se omenjena novomeška agencija še nekajkrat pojavlja med nagrajenci.

Poslanstvo projekta Websi je dokumentirati, ovrednotiti in širši javnosti predstaviti projekte in njihove ustvarjalce, ki predstavljajo prerez aktualnega stanja na področju slovenskega digitalnega komuniciranja, ter nagraditi tiste, ki pomembno prispevajo k dvigovanju njegove ravni, poudarjajo pri Websiju.

Organizator projekta je Zavod za digitalno odličnost Websi, nagrade pa so letos podelili dvanajstič.

STA; M. K.