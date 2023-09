FOTO: Zapeljala v potok; na avtocesti na brežino

15.9.2023 | 07:00

Voznica je zapeljala v potok. (Foto: PGE Krško)

Včeraj ob 18.10 je pri Kostanjevici na Krki voznica osebnega avtomobila zapeljala v potok. Gasilci PGE Krško so kraj zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom izvlekli vozilo na cestišče in nudili pomoč avtovleki. Poškodovano voznico so reševalci NMP Krško oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Ob 15.56 je v bližini naselja Grm na avtocesti v smeri Ljubljane, občina Trebnje, osebno vozilo zapeljalo z vozišča na brežino. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, pregledali vozilo in nevtralizirali razlite motorne tekočine. Poškodovanih oseb ni bilo. Za odstranitev posledic nesreče so poskrbeli dežurni delavci Dars-a. Na kraju so bili prisotni policisti.

Gorel kup lesnih odpadkov

Ob 20.36 je ob Straški cesti v Novem mestu gorel kup lesnih odpadkov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 25 kvadratnih metrov

Počistili cesto

Ob 19.30 so na lokalni cesti Blanca - Poklek, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica nevtralizirali iztekle motorne tekočine.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7.30 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TUŠEV DOL, na izvodu LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRSTOVEC;

- od 9.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH;

- od 10.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ, izvod 7. NOVO NASELJE;

- od 13.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRTAČA-IND. CONA, izvod vas.

Nadzorništvo Novo mesto obveščae, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODTURN;

- od 8.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 1, izvod 5.1. HIŠE PROTI POKOPALIŠČU;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL, izvod 11. BD SOKOLSKI TRG-PIONIRSKA CESTA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BENDJE 2001.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA TREBNJE, izvod 4. BLOKI;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KARTELJEVO, izvod 3. LEVO V HRIB ZIDANICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Srednje Laknice, nizkonapetostno omrežje – Krajni vrh med 8.00 in 11.00; TP Brezovica Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Brezovica med 9.00 in 11.00; TP Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Deu med 9.30 in 12.00; TP Gorenji Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Finc med 10.00 in 13.00; TP Šentrupert OC, nizkonapetostno omrežje – Žaga, pa med 11.00 in 14.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništvo Krško okolica na območju TP Križe, nizkonapetostno omrežje – Brezina med 8. in 13. uro; na področju nadzorništvo Krško mesto pa na območju TP Podbočje šola, nizkonapetostno omrežje – desno prva vrsta med 8. in 10. uro.

