FOTO: Metali, suvali in vozili »formule«

11.9.2023 | 17:00

Na Atletskem stadionu Portoval v Novem mestu je potekal že 54. memorial prof. Bojana Hrovatina.

Jože Okoren

Memoriala so se udeležili tudi atleti in atletinje iz drugih držav.

Zelo zanimivo je bilo tekmovanje na posebnih vozičkih, ki jim v žargonu rečejo »formule«.

Štart vožnje z vozički na 200 m

Novo mesto - Športniki invalidi so se v soboto na stadionu Portoval v Novem mestu merili na 54. memorialu prof. Bojana Hrovatina, ki so se ga udeležili tudi atleti iz Severne Makedonije, Črne gore, Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovaške. Za slovenske tekmovalce je bilo to tudi 33. državno atletsko prvenstvo. Odmeven rezultat je uspel Nejcu Staknetu, ki je z 9,26 m v suvanju krogle postavil nov državni rekord.

Memorial pripravljajo v spomin na Bojana Hrovatina, ki je bil pionir invalidskega športa in je v Sloveniji že pred šestimi desetletji postavil temelje za rekreacijski, tekmovalni in vrhunski šport športnikov invalidov. »Zadnjih deset let medse povabimo tudi atlete iz sosednjih držav. To je tudi tekmovanje, ki za vse športnike pomeni odskočno desko za večja mednarodna tekmovanja,« je povedal predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic. Soorganizatorja memoriala sta bila še Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paraolimpijski komite ter Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

»Nastopilo je okoli 80 tekmovalcev. Vesel sem, da vidim nekaj novih obrazov. Mogoče se bodo ‘zastrupili’ z atletiko, ki je panoga, s katero se lahko ukvarja vsak, ne glede na stopnjo invalidnosti,« je povedal predsednik Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja Jože Okoren, sicer prvi Slovenec s paraolimpijsko kolajno. Poudaril je, da je tudi za invalide zelo pomembna športna rekreacija. »Za paraplegijo ni zdravila. Lahko ti dajo nekaj za lajšanje bolečin. Najboljša preventiva pa je gibanje. To sem videl pri sebi, saj sem že več kot 50 let na vozičku. Prepričan sem, da mi je šport pomagal, da nimam drugih večjih zdravstvenih težav,« je še dodal Okoren.

»Sem pridemo, da preizkusimo svoje sposobnosti. Za nas invalide je pomembno, da smo fizično dejavni. Drugi zelo pomemben vidik pa je druženje, spoznamo veliko ljudi, ki se spoprijemajo s podobnimi težavami,« je pred začetkom dejal Elvis Hodžić iz Bosne in Hercegovine.

Gašper Peček iz Mokronoga je poudaril, da ni prišel samo tekmovat, ampak tudi zmagat. »Mislim, da smo se v Društvu paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja dobro pripravili. Bomo videli, kako bo,« je bil optimističen. Zanje je bilo to prvo atletsko tekmovanje, več izkušenj ima z državnega prvenstva v lovljenju rib s plovcem, na katerem je že večkrat postal državni prvak.

Najprej so bili na sporedu troboji v metu diska, kopja ali kija in v suvanju krogle, v drugem delu pa so se pomerili v trobojih voženj na 100, 200 in 400 m. Ciljno črto je prvi prevozil Sanjin Pernić iz Celja, ki je dejal, da se je vse leto pripravljal na to tekmovanje. »Vsak drugi dan prevozim od 25 do 30 km s tem vozičkom. V zadnjih dveh letih sem prevozil že okoli 10.000 kilometrov. S športom se ukvarjam zaradi boljšega počutja, sem pa izredno tekmovalen. Tekmujem tudi v drugih disciplinah, rad bi nastopil na kakšnem večjem tekmovanju,« je dodal Pernić, ki se je izkazal tudi z glasnim spodbujanjem preostalih tekmovalcev. Zelo zanimivo je bilo tekmovanje na posebnih vozičkih, ki jim v žargonu rečejo »formule«.

Rezultati štirih najboljših atletov v četveroboju (krogla, disk, kopje/kij, vožnja 100 m) so šteli za uvrstitve na meddržavnem tekmovanju. Pokal za prvo mesto je osvojila Slovenija, druga je bila Hrvaška, tretja pa Češka. Pokale in medalje najboljšim so podelili podžupan Mestne občine Novo mesto Urban Kramar, nekdanja atletinja Alenka Bikar in nekdanji košarkar Goran Jagodnik.

Besedilo in fotografije: R. N.

