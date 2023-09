Koncert za bobnarja in elektroniko

10.9.2023 | 15:30

Elvis Homan med prvim delom koncerta v galeriji Simulaker (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Ni se zgodilo prvič, da je novomeška galerija Simulaker gostila za koga nenavadno in nekonvencionalno glasbeno zasedbo, tako da tokratni nastop šentjernejskega bobnarja in mojstra ustvarjanja elektronske glasbe v živo lahko mirno uvrstimo v del običajnega programa tega novomeškega kulturnega središča.

Elvis Homan je po končanem študiju na Nizozemskem, kjer je v Roterdamu študiral jazz, na podiplomskem študiju v Amsterdamu magistriral iz sodobne kompozicije in elektronske glasbe. V Rotterdamu je ustanovil mednarodni kvartet Quartzite, s katerim je prejel 2. nagrado na Erasmus Jazz Prijs, bil pa je tudi član Marco Apicella Tria, ki je osvojil prestižno 1. mesto na tekmovanju Leiden Jazz Award 2017, z obema sestavoma pa je več let sodeloval na festivalih po Evropi in nekajkrat nastopil tudi v naših krajih. V Rotterdamu je ustanovil orkester elektrofonskih improvizatorjev REIO.

V Simulakru je koncert razdelil na dva dela. V prvem je s pomočjo računalnika izvedel glasbo, ki jo je skupaj z Boštjanom Simonom napisal za kultno grozljivko Häxan, ki jo je leta 1922 posnel režiser Benjamin Christensen. V drugem delu je elektroniko združil z zvoki akustičnih bobnov in navdušil občinstvo.

I. V.

