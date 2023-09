Novomeški bazen je odprt tudi uradno

8.9.2023 | 20:00

Novo mesto - Danes popoldne so na Zaloški cesti v Novem mestu slovesno tudi uradno odprli nov novomeški bazenski kompleks, s katerim je izbrisana ena zadnjih sivih lis na zemljevidu plavalne razvitosti Slovenije. Slavnostna govornika, novomeški župan Gregor Macedoni in podpredsednik Plavalne zveze Slovenije Miran Kos, sta poudarila dragocenost pridobitve in pomembnost plavanja kot bazičnega in enega najbolj zdravih športov.

Obiskovalcem so predstavili člani novomeškega triatlonskega kluba. (Foto: I. V.)

V slavnostnem delu prireditve so sodelovali udeleženci poletnih glasbenih delavnic Pihalnega orkestra Krka s Tokcem in Emanuelo, po prerezu traku, ki ga je skupaj z županom Gregorjem Macedonijem in podpredsednikom plavalne zveze Miranom Kosom prerezala vodja novomeškega olimpijskega centra Ana Seliškar, so se obiskovalcem predstavili člani novomeškega triatlonskega kluba in članice slovenske reprezentance v sinhronem plavanju.

I. V.

