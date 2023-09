Danes brez elektrike

5.9.2023 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE, TP RODINE PRI ČRNOMLJU.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA GORA, TP PLANINA;

- od 9:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP KRIŽEVSKA VAS 2 2003.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BADOVINAC, TP JURNA VAS, TP KONEC PRI PODGRADU, TP KOROŠKA VAS, TP MALI CEROVEC, TP MIHOVEC, TP NA VAHTI, TP NOVA GORA PRI KOROŠKI V., TP POD MIHOVCEM, TP PODGRAD, TP PRISTAVA, TP VEL. CEROVEC, TP VINJA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI ŠENTJERNEJU 1994;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 ure občasno prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJE PONIKVE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 10:00 in 13:00 uro na območju TP Šentrupert OC nadomestna, nizkonapetostno omrežje – Žaga uro.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 12. uro na območju TP Veliki Kamen, nizkonapetostno omrežje – Mrčna sela; na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 14. uro na območju TP postaje Brezovica Gorjanci, nizkonapetostno omrežje – Brezovica ter na področju nadzorništva Brežice med 8. in 10.30 uro na območju TP Zakot 3.

M. K.