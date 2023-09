FOTO: Ob Kolpi iz prepada reševali psičko

2.9.2023 | 08:30

Psičko so gasilci nepoškodovano predali v roke lastnice. (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: PGD Sinji Vrh)

Včeraj ob 16.37 je pri naselju Damelj, občina Črnomelj, sprehajalki s psom ta ušel in padel v prepad na bregu reke Kolpe. S pomočjo vrvne tehnike in čolna so ga rešili gasilci PGD Sinji Vrh, poroča center za obveščanje.

Gasilci sami pa so o akciji poročali takole: ''Včeraj, 1.9.2023, smo imeli izredno težko intervencijo. Reševali smo psičko, ki je padla v prepad ob reki Kolpi. Poseg je bil zaradi navpičnega in zaraščenega terena izredno zahteven, tako da povratek zaradi možnosti poškodb ni bil mogoč. Zato smo reševanje nadaljevali s čolnom, katerega nam je prijazno odstopil Zvonko Žagar, hvala. Konec dober, vse dobro. Psička je nepoškodovana predana v roke lastnice.''

Na Vinjem Vrhu padel motorist

Ob 19.12 je na Vinjem Vrhu, občina Šmarješke Toplice, padel motorist. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Bela cerkev so pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanega voznika in odstranili motor. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so voznika na kraju oskrbeli in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Bomba pri Vinji vasi

Ob 13.20 je občan v gozdu ob cesti Novo mesto - Metlika, pri naselju Vinja vas, našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehniki so odstranili ročno bombo iz obdobja 2. svetovne vojne, angleške izdelave, in jo na varni lokaciji uničili.

Gorelo v smetnjaku

Ob 22.50 je v bližini Roške ceste v Kočevju gorela vsebina zabojnika komunalnih odpadkov. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

