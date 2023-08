Eva Julija Borovšak zmagovalka festivala

28.8.2023 | 14:00

Eva Julija Borovšak

Zmagovalke starostne skupine 14 do 17 let: Brianna-Selina Jäger, Natalija Jovanović, Eva Julija Borovšak. V drugi vrsti brežiški župan Ivan Molan, organizatorica Brigita Šuler in producent Alen Jelušić.

Zmagovalke starostne skupine 10 do 13 let: v prvi vrsti Eva Brumen Košar, Kayleen Mercieca in Chriztel Renae Aceveda. V drugi vrsti brežiški župan Ivan Molan, organizatorica Brigita Šuler in producent Alen Jelušić.

Zmagovalke starostne skupine 6 do 9 let: Luana Špelić, Tia Kališnik Klemenc in Ilona Mercieca ter (v drugi vrsti) brežiški župan Ivan Molan, organizatorica Brigita Šuler in producent Alen Jelušić.

Zmagovalke festivala (s šopki) po mnenju občinstva: Eva Julija Borovšak, Ilona Mercieca, Tisa Gal in sošolci iz 2. b. (Vse foto: M. L.)

Brežice - Eva Julija Borovšak je absolutna zmagovalka Mednarodnega otroškega pevskega festivala Brežice 2023, ki so ga s finalom zaključili včeraj na dvorišču brežiškega gradu. 15-letna Eva Julija je nastopila s pesmijo I belong to me pevke Sissi.

Po mnenju strokovne žirije so v starostni skupini 6 do 9 let dosegli 1. mesto: Ilona Mercieca (Malta), 2. Tia Kališnik Klemenc (Slovenija), 3. Luana Špelić (Hrvaška) itd.

V starostni skupini 10 do 13 let so osvojili 1. mesto Chriztel Renae Aceveda (Hrvaška), 2. Kayleen Mercieca (Malta), 3. Eva Brumen Košar (Slovenija) itd.

V starostni skupini 14 do 17 let je po mnenju žirije 6zmagovalka že omenjena Eva Julija Borovšak, 2. mesto je osvojila Natalija Jovanović (Srbija), 3. Brianna-Selina Jäger (Slovenija) itd.

Občinsko je pevke in pevce razvstilo takole: 1. mesto: Tisa Gal (in 2. b) (Slovenija), 2. mesto: Ilona Mercieca (Malta) in 3. mesto: Eva Julija Borovšak (Slovenija).

Tako so se nastopajoči uvrstili po skupinah na prva tri mesta, vseh ostalih 44 nastopajočih festivalu si deli 4. mesto.

Pevkam in pevcem je podelila Evelina Batey, predsednica Svetovna organizacija umetnostnega nastopanja (WAPA) Europe, častno nagrado, in sicer povabilo na Festival Malta. Povabilo so prejeli Tia Kališnik Klemenc, Viktor Kolmar, Brianna-Selina Jäger, Natalija Jovanović, Chriztel Renae Aceveda in Eva Julija Borovšak.

M. L.

