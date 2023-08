Stari znanci policije - Kradli, potem še napadli pričo

23.8.2023 | 14:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Pri kraji kolesa jih je opazil sprehajalec, ki jih je tudi skupil – Storilce prijeli, nasilnež k preiskovalnemu sodniku

Policisti so v ponedeljek nekaj pred deseto uro zvečer na številko 113 prejeli klic o tatvini kolesa in poškodovanju postaje mestnih koles na Seidlovi cesti v središču Novega mesta. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je 46-letnik med sprehodom opazil četverico, ki je nasilno odstranila kolo iz nosilcev, in jih opozoril na neprimerno početje. Pri tem ga je eden izmed četverice udaril v obraz, skupina pa je zbežala in nekaj metrov stran za seboj pustila ukradeno kolo. 46-letnika so oskrbeli v novomeški bolnišnici, v kateri so njegove poškodbe opredelili kot hude.

Policisti so še isti večer v mestu izsledili in prijeli 22-letnega osumljenca tatvine iz Brezja v družbi 15-letnice in 14-letnika. Ukradeno kolo so zasegli in ga bodo vrnili lastnikom. Višino gmotne škode bodo še ugotovili.

V torek zjutraj pa so novomeški policisti na podlagi zbiranja obvestil po prijetju prve trojice prijeli in pridržali še domnevnega četrtega člana skupine; gre za 27-letnika z Otočca, ki ga sumijo povzročitve hude telesne poškodbe. S kazensko ovadbo so ga včeraj privedli k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novem mestu.

22-letnika iz Brezja so policisti v zadnjih letih že obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj z elementi nasilja. Prav tako so večkrat obravnavali tudi 27-letnega nasilneža, in sicer zaradi prekrškov zoper javni red in mir ter kaznivih dejanj z elementi nasilja in premoženjskih kaznivih dejanj, so še pojasnili na PU Novo mesto.

M. Ž.