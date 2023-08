Spet gorelo v Dobruški vasi

22.8.2023 | 19:00

Danes ob 15.01 je v Dobruški vasi, občina Škocjan, gorelo ostrešje hleva. Požar so na površini deset kvadratnih metrov pogasili gasilci PGD Škocjan in Dobrava.

Ob 12.19 so v naselju Hočevje, občina Dobrepolje, gasilci PGD Hočevje pogasili manjši požar vejevja in odpadnih tkanin.

Ob 0.36 pa je v Novih Lazih, občina Kočevje, gorela elektro omarica ob avtobusni postaji. Gasilci PGD Kočevska reka in Kočevje so zavarovali kraj dogodka in požar pogasili po odklopu omarice iz omrežja.

Nesreča pri Lazah

Danes ob 15.18 je pri naselju Laze, občina Novo mesto, voznik z osebnim vozilom trčil v odbojno ograjo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče ter odklopili akumulator na vozilu.

Pomoč onemoglemu

Ob 11.52 so posredovali gasilci PGD Brežice v naselju Boršt, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjskega objekta, v katerem je bila onemogla oseba, in nudili pomoč reševalcem pri prenosu osebe. Reševalci NMP Brežice so jo oskrbeli in jo prepeljali v UC Brežice.

Pijan na skiro

Včeraj okoli 18. ure se je zgodila prometna nesreča v Kočevju, v kateri je bil samoudeležen voznik električnega skiroja. Zaradi vožnje s preveliko hitrostjo in pod vplivom alkohola (0,93 mg/l) je trčil v robnik in padel. Pri tem se je huje poškodoval. Zoper njega sledi prekrškovni postopek.

Na AC trčil motorist



Včeraj okoli 16.30 je na dolenjski avtocesti iz smeri Ivančne Gorice proti Trebnjem prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena motorist in voznik osebnega vozila. Motorist je zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v vozilo pred seboj, ki je zmanjševalo hitrost zaradi gneče. Pri tem se je motorist lažje poškodoval. Zoper njega sledi prekrškovni postopek.

