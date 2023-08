Praznik vseh, ki so tu doma

19.8.2023 | 16:30

Po podelitvi občinskih priznanj (z leve) predsednik Ribiške družine Kostanjevica na Krki Jože Zagorc, Matjaž Čuk, Renata Cvelbar Bek, župan Robert Zagorc, Lea - Marija Colarič – Jakše in predsednik Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki Matej Kuhar

Recitatorji Jakob Jelenič Zaman in Ajda-Lea in Urban Jakše

Nastopila je plesna skupina Harlekin. (Vse foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Ob prazniku Občine Kostanjevica na Krki so na slavnostni seji občinskega sveta včeraj v nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidar Jakac podelili občinska priznanja.

Tako sta prejela zlati listini Ribiška družina Kostanjevica na Krki ob 70-letnici in Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki ob 30-letnici. Kostanjeviški srebrnik sta dobila Matjaž Čuk, član Kluba jamarjev Kostanjevica na Krki, za zavzeto delo in dosežke v jamarstvu, in Lea - Marija Colarič – Jakše za udejstvovanje in ustvarjalno delo na številnih področjih, s katerim prispeva k promociji in ugledu Kostanjevice na Krki v Sloveniji in tujini.

Zbrane je nagovoril župan Robert Zagorc.

Slavnostna govornica je bila kostanjeviška rojakinja Renata Cvelbar Bek, generalna sekretarka na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Kot je poudarila, je Kostanjevica na Krki kulturno in umetniško središče, ki ima tudi številne naravne danosti. »Šestnajsti avgust je praznik vseh nas, ki smo tu doma, vseh nas, ki smo del te čudovite občine in skupnosti,« je rekla slavnostna govornica, ki je spomnila, da s praznikom zaznamujejo prvo pisno omembo Kostanjevice na Krki kot mesta. Renata Cvelbar Bek se je tudi vpisala v spominsko mestno knjigo.

Prireditev, ki jo je povezoval Luka Bregar, so z nastopi pospremili Pihalni orkester Kostanjevica na Krki, Eva Hren, Marko Grahovar in Valentina Fink z glasbo, plesalca Peter Fileš in Maja Pucelj in mladinska in članska plesna skupina Harlekin, artistka na svili Dana Avguštin, kot glas v ozadju Katja Hodnik in Branko Jordan, recitatorji Jakob Jelenič Zaman in Ajda-Lea in Urban Jakše ter Maša Zagorc kot Jutta Spenheim.

Scenarij prireditve, ki so ga zbrani nagradili z močnim aplavzom, je pripravila Lucija Kuntarič. Kot nam je povedala, je v scenariju povezala reko Krko in poezijo Lada Smrekarja.

M. L.

