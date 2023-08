Literarni safari končan; delavnice od aprila

13.8.2023 | 11:00

Literarni safari v Krškem: literati z mentorico, direktorico knjižnice in kitaristom. (Foto: P. Perc)

Direktorica Valvasorjeve knjižice Krško Urška Lobnikar Paunović

Krško - Na delavnicah ustvarjali pod mentorstvom Stanke Hrastelj – Bo Valvasorjeva knjižnica 21. avgusta razglašena za zmagovalko med najboljšimi splošnimi knjižnicami na svetu?

V Valvasorjevi knjižnici Krško je pretekli četrtek v sklopu 6. Poletnih večerov v parku potekal zanimiv Literarni safari, avtorsko branje proze udeležencev delavnice pisanja proze pod mentorstvom pisateljice in pesnice Stanke Hrastelj.

Svoje zgodbe, nekateri tudi po dve, so ob prijetni glasbeni spremljavi kitarista Uroša Novaka predstavili Bojana Dragoš, Mojca Sekulič Fo, Mirjam Gostinčar, Petra Kampl Petrin, Marko Ocvirk in Nataša Skušek. Zaradi bolezni ni prišla na dogodek Joža Ocepek - Josipina, nekdanja dolgoletna knjižničarka.

Direktorica Valvasorjeve knjižnice Urška Lobnikar Paunović je v uvodnem pozdravu omenila, da pripravljajo tudi glasbene, plesne in filmske poletne večere in se pohvalila, da je njihova knjižnica nominirana med štiri najboljše splošne knjižnice na svetu ter pozvala literate, naj držijo pesti 21. avgusta, ko bo razglasitev zmagovalca, da bodo zmagali prav Krčani.

Stanka Hrastelj se je zahvalila knjižnici in JSKD OI Krško za povabilo v okvir in v objem Poletnih večerov v Mestnem parku, čeprav so tokrat, zaradi muhastega vremena, potekali v njegovi neposredni soseščini. Poudarila je, da ne sme prezreti podpornika Mestne občine Krško, ki je prispevala finančni del v okviru razpisa za kulturo v tem letu.

»Z delavnicami smo pričeli v aprilu. Vabljeni so bili literati, prozaisti, ki niso začetniki. Nocoj se bodo predstavili avtorji, ki redno objavljajo v referenčnih medijih, v raznih močnih literarnih revijah, in ki tudi dosegajo na raznih natečajih kar zavidljive dosežke, omembe in nagrade. Kombinirali smo srečevanja v živo – to je bilo v Ljubljani, v Pionirskem domu, in preko zooma. 20. maja pa smo dejansko imeli safari, v lov na zgodbe v Krško. Peljali smo se iz Ljubljane in spotoma s komijem pobirali ljudi. Udeleženci so praktično iz vse Slovenije. Najprej smo naredili krog po Vidmu, da smo videli še Matijo Gubca, nato smo se pretežno zadrževali v starem mestnem jedru. Polona nam je lepo predstavila baročno knjižnico, Simona pa vse ostalo: Mencingerjevo hišo, muzejske zbirke, mavzolej, park zaslužnih občanov. Nekaj smo raziskovali na ta način, nekaj z intuicijo, lastnimi opazovanji, videnji ... V okviru delavnic, zaključili smo jih pred enim mesecem, je nastalo blizu 50 zgodb, kar je res enormna številka. To so bile miniaturne zgodbice, ali pa obsežnejše, tudi do 10 strani ali več. In zdaj se začenja sezona objav teh zgodb in tudi nastopanja, javne predstavitve. Ker nas je Krško tako lepo povabilo, nismo mogli reči ne,« je pojasnila Stanka Hrastelj.

Bojana Dragoš se je zahvalila Stanki, ker jih je povabila v Krško, ki so ga doslej poznali predvsem po nuklearki. Njo pa je prevzela predvsem dobrotnica Josipina Hočevar.

Vandin dnevnik Mojce Sekulič Fo, napisan v slengu, je najbolj nasmejal zbrane, tudi zaradi odlične interpretacije zgodbe, ne več najmlajše gospodične, v stilu kakšnega raperja a la Klemen Klemen. Mirjam Gostinčar je v zgodbo Skrivna sestavina prepletla kulinariko in kočljiva ljubezenska razmerja. Iz Ptuja »uvoženo« edino domačinko, Brestaničanko Petro Kampl Petrin, je navdušila Valvasorjeva knjižnica v Krškem. Edini moški na delavnici je bil Marko Ocvirk Eros, ki se je na literarnem večeru pojavil v beli obleki, dame pa je presenetil z belimi vrtnicami. Nataša Skušek je eno svojih zgodb zasnovala o pogovoru na klopi v Mestnem parku v Krškem.

