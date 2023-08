FOTO: Nevarnost s šolske strehe

11.8.2023 | 07:00

Na šolski strehi v Velikem Gabru (Foto: PGD Trebnje)

Včeraj ob 13.11 je v naselju Veliki Gaber, občina Trebnje, s strehe osnovne šole visela kovinska obroba, ki je ogrožala mimoidoče. Obrobo so s pomočjo avto lestve odstranili gasilci PGD Trebnje in Veliki Gaber.

Ponoči gorele smeti ob cesti

Ob 23.26 so v bližini naselja Mali Lipovec, občina Žužemberk, gorele smeti ob cesti. Požar so lokalizirali in pogasili gasilci PGD Ajdovec in Žužemberk.

Našel kasetno bombo

Ob 11.48 je v gozdu pri naselju Loška vas, občina Dolenjske Toplice, občan našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki državne enote za varstvo pred NUS so odstranili in varno uničili italijansko letalsko zažigalno kasetno bombo iz obdobja druge svetovne vojne.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 7:30 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADRIA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH - STRAŽA 1993.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI TREBNJEM, izvod 1. GRADIŠČE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 07:30 in 11:00 na območju TO Gorenja vas, Ostrožnik, Prelesje vas, Log Mokronog, Glink, Bistrica vas Mokronog, Berk, Povše Metal.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Brestanica šola med 12.30 in 14.30 uro in na območju TP Senovo Rudnik med 10. in 11. uro.

M. K.