Poplave v sevniški občini pred vrati

4.8.2023 | 19:10

Sprehajalno stezo pri železniškem mostu zaliva Sava.

Da so dosegli plavje, so odstranili ograjo.

Intervencija je bila uspešna.

Namestnik poveljnika sevniškega občinskega štaba civilne zaščite Borut Simončič, ki je bil poleg pri tej intervenciji gasilcev in drugih pripadnikov CZ, nam je po 16. uri povedal kakšne so razmere ob naraščajoči reki Savi in drugih vodah v sevniški občini.

Sevnica - Izjemne hidrometeorološke razmere so tudi v sevniški občini na prvi avgustovski petek povzročile precej preglavic, reka Mirna je popoldne že prestopila bregove v Dolenjem Boštanju in ponekod proti Tržišču. Naglo naraščajoča reka Sava je že okoli 14. ure zalila sprehajalno stezo ob Savi, blizu kraja pri železniškem mostu proge Sevnica – Trebnje, od koder se je začel tragični Zadnji spust po Savi.

Ker narasla in deroča Sava prinaša s seboj ogromno plavja, tudi hlodovine in drugega lesa, ki se je začelo nabirati pri glavnem cestnem mostu med Sevnico in Boštanjem, je po 15. uri ukrepal sevniški občinski štab civilne zaščite. Zaprli so eno stran vozišča in odstranil del kovinske ograje, da so lahko z »roko« kombinirko odstranili plavje, ki bi lahko morda celo ogrozilo most, za katerega že nekaj časa predvidevajo temeljito prenovo.

Ljudje se v strahu sprašujejo, kaj bo šele prinesla noč, ko bo pridrla po Savi ogromna količina vode z Gorenjskega in iz Savinjske doline.

Gasilcem in ostalim priapadnikom CZ se obeta znova naporna noč.

P. P.

