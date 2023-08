Do konca leta razgledna ploščad na Svetem Vidu

2.8.2023 | 08:40

Načrtovani izgled razgledne ploščadi z opremo (Občina Brežice) Na razglednem vrhu 386 metrov visoke Šentviške gore nad Čatežem ob Savi oz. Brežicami sicer stoji cerkvica sv. Vida, do katere vodi nekaj manj kot enourna pohodniška pot. Od tam se odpira širok razgled na Posavje s krško-brežiškim poljem, na t. i. brežiška vrata in naprej proti Zagrebu, Hrvaški ter Panonski nižini.

Brežice - Občina Brežice je bila uspešna s prijavo projekta Razgledna ploščad Sv. Vid na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Projekt je bil ocenjen s kar 97 od 100 možnih točk, znesek sofinanciranja razgledne ploščadi po sklepu Ministrstva pa znaša natanko 111.963,46 evra, so sporočili z brežiške občine.

Po besedah župana Ivana Molana je bilo v okviru priprave strategije razvoja turizma pripravljenih več pobud za obnovo oz. vzpostavitev atraktivnih turističnih lokacij. Občina je tako že obnovila železni most pri Brežicah, leseni most v Cerkljah ob Krki in Vodovodni stolp s paviljonom. Sedaj tudi obnavlja leseni most na Borštu. Razgledna ploščad na Svetem Vidu je bila ena od prejetih pobud, ki jo je Občina takoj podprla.

»Gre za priljubljeno pohodniško točko,« pravi župan, »občina je pripravila potrebno dokumentacijo, ker pa gre za dokaj visoko vrednost investicije – dobrih 170.000 evrov (z DDV), smo iskali dodatne možnosti za sofinanciranje projekta. Izjemno me veseli, da je bil projekt prepoznan na ravni države in da bo prejel nepovratna sredstva za izvedbo.« Projekt je pridobil vse točke pri skladnosti s strateškimi usmeritvami na področju turizma, trajnostnem preoblikovanju (okoljska trajnost, že pridobljeni okoljski znaki, družbena trajnost), digitalizacija in lokacija projekta.

Osnovna konstrukcija ploščadi bo iz jeklenih profilov. Temeljenje bo urejeno preko dveh armiranobetonskih pasovnih temeljev. Jeklena bo tudi ograja, tlaki bodo iz lesenih podnic avtohtonega lesa, iz kostanja in lesene podkonstrukcije. Na ploščadi bo klop, daljnogled in 6 metrov visok drog za državno zastavo.

Razgledna ploščad bo predvidoma dokončana do konca tega leta.

Namen projekta razgledne ploščadi je, kot pravijo na brežiški občini, trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture in izboljšanje funkcionalnosti ter varnosti, dvig zavesti o pomembnosti naravne in kulturne dediščine ter njeno vključevanje v ponudbo aktivnega turizma. Tak je tudi koncept ploščadi - vklapljanje v okolico, trajnost izvedbe, varnost in funkcionalnost, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.

