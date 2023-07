S prvim septembrom nov parkirni režim

25.7.2023 | 13:40

Javna parkirišča pred CIKom ... (Foto Lapego)

... pred občinsko stavbo ... (Foto Lapego)

... in pred ZD (Foto M. Povhe)

Trebnje - V Trebnjem bo od 1. septembra najprej veljala nova ureditev parkiranja osebnih vozil. Prva ura parkiranja bo po novem brezplačna, občina pa bo hkrati znižala ceno letne parkirne dovolilnice. Za novo ureditev so se na trebanjski občini odločili, da bi zagotovili učinkovitejšo izrabo plačljivih parkirišč in da bi razbremenili brezplačna.

Plačljiva parkirišča so namreč zaradi visokih cen prazna, hkrati pa so polna parkirišča, ki so namenjena določeni ciljni skupini, denimo obiskovalcem zdravstvenega doma, ali pa parkirišča, ki jih občina ne omejuje in ne nadzoruje.

Sprememba parkirnega režima je tako nujna in bo začela veljati dan po zaključku prehodnega obdobja, je pojasnila trebanjska županja Mateja Povhe.

Občina želi sicer z ureditvijo mirujočega prometa razbremeniti krajevno središče, spremeniti potovalne navade občanov, zagotoviti nove vire denarja za krajevno prenovo in omogočiti razvoj novih družbenih dejavnosti v središču Trebnjega, je še povedala Povhetova.

Kot navaja občinski akt, bo po prvi brezplačni uri parkiranja vsaka nadaljnja začeta ura bo stala pol evra. Plačilo parkiranja je predvideno na javnih parkirnih površinah pred in za občino na Golievem trgu, pred zdravstvenim domom, na Gubčevi in Jurčičevi ulici, pred stavbo centra za izobraževanje in kulturo ter na Baragovem trgu.

Z območja javnih parkirnih površin so izločili javno površino pod stanovanjskimi bloki na Cankarjevi ulici, saj ta ne izpolnjuje pogojev za parkirišče. Še vedno bo možno časovno neomejeno brezplačno parkiranje na parkiriščih na območju pri železniški postaji. Letna dovolilnica bo po novem stala 100 evrov, polletna 60 in mesečna 20 evrov, so še navedli na trebanjski občini.

Zvočni zapisi Mateja Povhe o parkirni politiki