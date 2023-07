Krka za uvod lige Aba s FMP; Novomeščane okrepil Niko Bačvić

25.7.2023 | 08:40

Niko Bačvić (Foto: Liga ABA)

Grafika: KK Krka

Zagreb/Novo mesto - Na skupščini Ligi ABA je bil včeraj opravljen žreb parov nove sezone, ko bo med elito tudi novomeška Krka. Sezono bodo Novomeščani med 29.9. in 2.10. v 1. krogu začeli z gostovanjem pri FMP-ju, prvo domačo tekmo pa bodo odigrali v 2. krogu, ko bodo med 6.10. in 9.10. doma gostili aktualnega prvaka beograjski Partizan. S Cedevito Olimpijo se bodo pomerili v 12. krogu.

Na včerajšnji skupščini v Zagrebu je direktor KK Krka Jure Balažić postal eden od dveh podpredsednikov družbe Lige ABA.

OKREPITEV

V novi sezoni bo dres novomeške Krke nosil branilec, organizator igre 25-letni Niko Bačvić, so še sporočili iz košarkarskega kluba.

''Niko Bačvić je igralec, ki napreduje iz sezone v sezono. Temu primerno pa prevzema tudi odgovornost in kaže svoj potencial. Nanj smo bili pozorni že v lanski sezoni, ko je bil član Heliosa. S svojim pristopom, znanjem, odločnostjo in energičnostjo si je prislužil priložnost v našem klubu. Verjamem, da bo upravičil naše zaupanje,'' ob prihodu novinca pove direktor kluba Jure Balažić.

''Prihod v novomeško Krko pomeni zame korak, če ne kar dva naprej na moji košarkarski poti. Igranje v Krki prinaša nove izzive. Klubu želim pomagati s svojo borbenostjo, odgovornostjo in z mirnostjo v ključnih trenutkih,'' pravi novinec, ki se je rodil v Murski Soboti, kjer je več kot pred desetletjem začel svojo športno pot.

Niko je med letoma 2013 in 2017 nosil dres Radenske Creativ Sobota, potem se je za eno sezono preselil v Slovenske Konjice. Dve leti (2018-2020) je bil član Mesarije Prunk Sežana, naslednji dve leti (2020-2022) pa Ilirije Ljubljana. V minuli sezoni je nase vnovič opozoril v dresu Helios Sunsev, s katerimi je igral finale Lige NKBM, pokala Spar in Lige NLB ABA 2.



V regionalni Ligi NLB ABA 2 je odigral 16 tekem, v 25 minutah na srečanje je 11,9 točki dodal 2,8 skoka in 4,1 asistence ter 1,8 pridobljene žoge. Izkazal se je tudi v državnem prvenstvu (9,4 točke, 2,7 skoka, 3,6 podaje na tekmo).

M. K.

