Jazzon letos Maticu Štembergerju

18.7.2023 | 11:20

Matic Štemberger (Foto: Triglav)

Novo mesto - Potem ko so v sklopu novomeškega jazzovskega festivala in delavnic Jazzinty lani po petih letih premora znova podelili skladateljsko nagrado jazzon, iz rok ministrice Aste Vrečko jo je prejela Veronika Kumar, je letos žirija nagrado jazzon podelila mlademu jazzovskemu pianistu in skladatelji Maticu Štembergerju, študentu jazzovskega oddelka Akademije za glasbo in upodabljajoče umetnosti v Gradcu, za Catharsis.

Letos se je na natečaj Jazzon prijavilo 16 mladih jazzovskih ustvarjalk in ustvarjalcev. Komisija v zasedbi Alja Kramar, Zvezdana Novakovič, Lojze Krajnčan, Robert Jukič in Ana Čop je ocenjevala kakovost in razvoj tematskega materiala, izvirnost ter svežino skladbe, njeno koherentnost ter obvladovanje osnovnih kompozicijskih parametrov.

Nagrado bodo podelili v času festivala v sredo, 16. avgusta.

I. V.