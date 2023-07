Balon zdaj končno stoji

17.7.2023 | 19:00

Balon med pridobivanjem prave podobe. (Foto: I. V.)

Češča vas - Delavcem podjetja Duol je danes popoldne končno uspelo z zrakom napolniti balon nad velodromom in atletsko stezo, tako da ima tako imenovani Olimpijski center Novo mesto zunanjo podobo, kakršne smo bili vajeni, pred januarsko nesrečo, ko se je streha pod težo na vrhu kupole nabranega snega sesedla do tal.

Čeprav so tedaj napovedali, da naj bi dvorana dobila novo streho že v roku dveh mesecev, torej tem nekje konec marca, se je popravilo zavleklo, nekaj zaradi tega, ker so se odločili, da ne bodo popravljali stare strehe, ampak bodo namestili novo, veliko pa tudi zaradi izjemno slabega vremena maja in junija. Pogoj za začetek nameščanja strehe je bila napoved stabilnega suhega vremena za najmanj en teden.

Ko so pred dobrim tednom dočakali tako napoved in končno začeli nameščati streho, je vreme konec minulega tedna znova pokazalo svojo nepredvidljivost, v nevihti pa je deževnica dobro zalila za napihovanje že pripravljeno streho, zaradi česar so se delavci podjetja Duol tega početja lotili šele danes.

Streha zdaj končno stoji, a odpravljanje posledic januarske nesreče bo trajalo predvidoma še najmanj dva tedna. Najprej bo treba s tal izčrpati vodo, ki se je nabrala ob zadnji nevihti, temu pa bo sledilo nameščanje opreme.

Najprej bo treba s tal izčrpati vodo, ki se je nabrala ob zadnji nevihti, temu pa bo sledilo nameščanje opreme. (Foto: I. V.)

Po besedah direktorja Zavoda Novo mesto Aleša Makovca bo nova streha bolje prenesla razmere, kakršne so januarja botrovale porušenju. Nova streha bo namreč višja in s tem bolj strma, ima tudi vgrajene odprtine, skozi katere je možno spustiti na vrhu kupole nabrano vodo, izdelana je iz sodobnejšega materiala, v dvorano pa bodo vgradili tudi naprave za črpanje toplega zraka, ki se pozimi nabere pod kupolo, kar bo omogočalo energetsko varčnejše ogrevanje objekta.

I. Vidmar

Galerija