FOTO: V Češči vasi napihnili streho nad velodromom

17.7.2023 | 17:45

Balon nad velodromom je danes začel dobivati svojo staro, ...

... polno podobo.

Tako pa je bilo še pred tednom dni. (Foto: MO NM)

Češča vas - Natanko teden dni je tega, kar so na velodromu v Češči vasi začeli dela za ponovno postavitev membrane oz. napihljive strehe na športnem objektu. Kupola je, kot je znano, pod težo snega klonila letošnjega januarja. Za varjenje konstrukcije in napenjanje membrane skrbi 60 ljudi, od tega 40 vojakov iz celotne Slovenije.

Membrana nad velodromom naj bi bila po tedanjih napovedih ponovno napeta do minulega konca tedna, pri tem so vojakom Slovenske vojske pomagali tudi sodelavci Zavoda Novo mesto in proizvajalca membrane DUOL-a. Vendar je slabo, nevihtno vreme upočasnilo tudi njih, vmes so iz velodroma morali tudi črpati meteorno vodo, danes pa so t.i. balon le začeli napihovati.

Po pokritju bosta sledila dva tedna urejanja notranjosti velodroma, njegovo ponovno obratovanje pa MO Novo mesto napoveduje v avgustu.

M. K.