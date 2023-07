Suhokranjski krvodajalci prejeli priznanja

11.7.2023 | 13:50

Fotografiji: OZ RK Novo mesto

Stanko Zarabec

Žužemberk - V sklopu Suhokranjskih dni ob prazniku občine Žužemberk so kot vsako leto počastili tudi tamkajšnje krvodajalce-jubilante. Izmed 354 krvodajalcev v občini jih je letos priznanje prejelo 24, kri so darovali od deset pa vse do 100-krat. Za najvišje število odvzemov je prejel priznanje Stanko Zarabec iz Dolnjega Ajdovca.

Prav tako so podelili priznanja tudi prostovoljkam krajevne organizacije Žužemberk, ki se že vrsto let posvečajo pomoči potrebnim krajanom.

Prejemnike priznanj so nagovorili predsednica OZ RKS Novo mesto Danica Novak Malnar, župan Jože Papež, predsednica KORK Alenka Sajovec in predstavnica Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto Saša Štravs.

Za prijetno druženje so člani KUD Žužemberk pripravili kratek kulturni program, članice Društva kmečkih žena Suha krajina in prostovoljke pa so poskrbele za sladke dobrote, sporočajo iz OZ RK Novo mesto in že napovedujejo ter vabijo na decembrsko krvodajalsko akcijo v OŠ Žužemberk.

M. K.