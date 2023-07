Odprli policijsko pisarno. Bo v Škocjanu več reda?

10.7.2023 | 15:25

Petra Goli (desno) pričakuje, da bodo s policijsko pisarno lažje kos škocjanskim varnostnim izzivom. (Foto: L. D.)

Župan Jože Kapler poziva k prijavljanju kaznivih dejanj. (Foto: L. D.)

Pomemben osebni stik policistov in občanov (Foto: L. D.)

Škocjan - V pritličju občinske zgradbe so danes odprli novo policijsko pisarno v Škocjanu, ki bo z delom začela že v sredo. Uradne ure bodo imeli dvakrat na teden, in sicer v ponedeljek med 10. in 12. uro ter v sredo med 15. in 17. uro. V policijski pisarni lahko prebivalci Škocjana uredijo vse, kar bi sicer na policijski postaji, od prijave javne prireditve do podaj predlogov za pregon.

Po besedah župana Jožeta Kaplerja je bila pobuda za policijsko pisarno v Občini Škocjan podana že pred dobrim letom dni, vendar je prej niso uresničili zaradi iskanja primernega prostora. Prostor so sedaj našli v spodnjem delu občinske zgradbe. Kapler pravi, da so pričakovanja občanov velika, predvsem glede izboljšanja varnosti, saj se v zadnjem času, tudi v centru Škocjana, vse pogosteje pojavlja vandalizem. Upajo, da bodo z večjo prisotnostjo policije, s policijsko pisarno in policijskim avtomobilom, razmere umirili in izboljšali počutje občanov. Želijo si predvsem preventivno delovanje policije. Župan je še poudaril problem neprijavljanja kaznivih dejanj in upa, da se bo z vzpostavitvijo policijske pisarne izboljšal. »Mislim da je to priložnost, da smo kot družba bolj odprti in verjamem, da se bo stanje izboljšalo.«

Po besedah Petre Goli, pomočnice načelnice Policijske postaje Šentjernej, policijska pisarna v Škocjanu predstavlja nadgradnjo sodelovanja med Občino Škocjan in Policijsko postajo Šentjernej: »Veseli nas, da je občina zagotovila prostor za naše delovanje, saj bomo policisti z osebnim stikom in odzivanjem na konkretne varnostne probleme in pobude tako lažje kos varnostnim izzivom.«

Poleg pisarne bo v okolju večji delež svojega delovnega časa prisoten tudi policist, ki do opravljal razgovore z občani in bo na tekočem s težavami prebivalcev Občine Škocjan. Policist bo v stiku tudi z institucijami in podjetniki na območju Škocjana, tako da ga bodo prebivalci spoznali in bodo vedeli na koga se lahko obrnejo. »Želimo si, da policijska pisarna čim prej zaživi in upraviči svoj obstoj.«

Lara Drugovič