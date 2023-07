FOTO: Z mosta v Krko najlepše Danci

9.7.2023 | 19:20

Marko Pavlović iz Kragujevca je naredil najlepšo lastovko. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Vreme kot naročeno, dober obisk gledalcev, ki so si številni prireditev ogledali z različnih plovil od kajakov, kanujev do supov in splavov, ter močna konkurenca in atraktivni skoki - s temi besedami bi lahko opisali današnje tekmovanje v skokih s Kandijskega mosta. Le Krka bi bila lahko za kakšno stopinjo toplejša. Le sedemnajst jih je imela. Prav toliko, sedemnajst, pa je bilo tudi tekmovalcev, ki so na tekmo v Novo mesto prišli iz Srbije, Bosne, Danske in Slovenije.

Ida Lousen je v spomin na pred kratkim preminula soskakalca v Krko vrgla venec. (Foto: I. Vidmar)

Najlepše si je bilo skoke ogledati z vode. (Foto: I. Vidmar)

V najbolj zahtevni kategoriji figurativni skoki je z dvojno salto nazaj v prvi seriji in s salto in pol iz stoje na rokah nazaj zmagal Danec Jimmi Andressen pred rojakoma Sunejem Jensnom in Krisom Straarupom Jensnom. Anderssen je bil najboljši tudi v skokih na noge, kjer je drugo mesto osvojil Marko Pavlović, tretje pa Aleš Karničnik. V tej disciplini pa sta nastopila tudi Novomeščana Jakob Čop in Arne Resnik, ki sta med šestnajstimi tekmovalci osvojila sedmo in deveto mesto.

Po mnenju mnogih pa je v skokih v vodo z velike višine najlepši lik lastovka. V tej disciplini so nastopili trije tekmovalci, zmagal pa je Marko Pavlović, ki je, ko je prvič nastopil v Novem mestu, iz domačega Kragujevca prišel na avtoštop. Še enkrat je drugo mest osvojil Sune Jensen, tretji pa je bil Senad Durdžić, najstarejši tekmovalec danes, poznan tudi pod nadimkom Mostarska Lastovka.

Edino dekle med tekmovalci je bila Danka Ida Lousen, ki je v skokih na noge med samimi moškimi osvojila trinajsto mesto, bila pa je, razumljivo, najboljša v ženski konkurenci.

I. V.

Galerija