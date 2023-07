Suhokranjski vodovod - Žužemberčanom teče voda v grlo

9.7.2023 | 17:00

V okviru projekta Suhokranjski vodovod so bili v občinah, ki so bile vključene vanj, zgrajeni primarni vodi, v občini Žužemberk pa še vedno niso zgradili sekundarnega omrežja. Če ga ne bodo končali v dobrem letu dni, bodo morali vračati evropski denar. (Foto: arhiv Občine Žužemberk)

Žužemberk - Le še leto in tri mesece imajo Žužemberčani časa, da v svoji občini dokončajo projekt t. i. suhokranjskega vodovoda, v katerega so bile vključene občine Žužemberk, Kočevje, Dolenjske Toplice, Dobrepolje in Mirna Peč in je bil sofinanciran iz kohezijskega sklada. V izvedbenem delu je bil končan leta 2019, osnovni projekt pa je v celoti treba končati tudi s sekundarnimi vodi, ki niso bili predmet kohezijske pogodbe, in priključki prebivalcev na zgrajene primarne sisteme, kar je bilo tudi navedeno v ciljih projekta. V občini Žužemberk za gradnjo sekundarnih vodov potrebujejo nekaj več kot 2,2 milijona evrov (brez DDV), zato so se s projektom Oskrba s pitno vodo prijavili na državni razpis za okrevanje in odpornost, a so bili zavrnjeni, tako da bodo morali denar zagotoviti sami.

Občina Žužemberk mora projekt suhokranjskega vodovoda z izpolnitvijo ciljev v svoji občini končati do 30. septembra 2024 – Za gradnjo sekundarnih vodov potrebujejo 2,2 milijona evrov – Neuspešni na državnem načrtu za okrevanje in odpornost – Denar v treh proračunih – Kaj bo, če ciljev ne izpolnijo?

Mojca Žnidaršič