Zagorela pečica v kuhinji

7.7.2023 | 18:50

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 16.04 je v Gorenji Stari vasi, občina Škocjan, zagorela pečica v kuhinji stanovanjske hiše. Ogenj je pogasila že lastnica. Gasilci PGD Zagrad so pregledali ostale elemente kuhinje. Električar je odklopil pečico.

Kurili so nadzorovano

Ob 16.56 je v ulici Narpel v Krškem gorelo v naravnem okolju. Gasilci PGE Krško so na kraju ugotovili, da gre za nadzorovano kurjenje, tako, da njihovo posredovanje ni bilo potrebno.

Nafta na cesti

Ob 7.09 so na cesti Birčna vas - Uršna sela, občina Novo mesto, opazili večji naftni madež. Gasilci GRC Novo mesto so skupaj z delavcem CGP Novo mesto na dolžini okoli 800 metrov madež nevtralizirali in ga sprali z vodo.

Gasilci odprli vrata

Ob 13.25 so v Naselju heroja Maroka v Sevnici gasilci PGD Sevnica s strokovnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu.

Jutri brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo v soboto, 8. 7., od 7:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽAGA POGANCI. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.