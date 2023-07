Knoblehar tudi letos nagrajeval

7.7.2023 | 14:10

Župan Jože Kapler in evropska poslanka Romana Tomc z letošnjimi občinskimi nagrajeci

Škocjan - Občina Škocjan svoj praznik praznuje 6. julija, na obletnico rojstva velikega rojaka, misijonarja in raziskovalca Belega Nila, dr. Ignacija Knobleharja. Tako so včeraj popoldne na slavnostni seji občinskega sveta podelili priznanja in nagrade občine, kar je osrednji dogodek Knobleharjevega.

Župan Jože Kapler je v svojem nagovoru spomnil na velik pomen Ignacija Knobleharja in se med drugim ozrl na pot, ki jo je občina prehodila v času od zadnjega občinskega praznika. Izpostavil je dela na vodovodnem omrežju, urejanje kanalizacije, kjer imajo odločbo ministrstva o zagotovitvi nepovratnega denarja za gradnjo črpališča Škocjan s kanalizacijskim vodom ter kanalizacije Grmovlje in Dobruška vas, in ureditev nekaterih manjših odsekov lokalnih cest. »Ponosni smo, da je zaživela Varstveno bivalna enota za gibalno prizadete osebe na Bučki, ki smo go zastavili in uredili v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Šest varovancev se pod okriljem zveze Sonček na Bučki izjemno dobro počuti. To je prvi tovrstni pilotni projekt v Sloveniji,« je poudaril.

Ena izmed prednostih in stalnih nalog je tudi zagotavljanje prostorskih pogojev za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov v okolici občinskega središča in tudi po posameznih vaseh. »Tako načrtujemo še letos komunalno urediti lokacijo Globošca, kjer bo možna gradnja individualnih hiš, obenem pa bomo imeli na razpolago še okoli 2 ha zemljišč za objekte širšega družbenega pomena,« je nadaljeval.

Kot najzahtevnejši projekt občine je izpostavil gradnjo novega sodobnega večnamenskega doma v Škocjanu. »Že vse od prvih zamisli in idej so mnenja občanov zelo različna in deljena. Številni si želijo, da bi občinsko središče pridobilo ustrezne prostore za kulturne in druge večje prireditve, za knjižnico, za delovanje društev, mogoče kakšnega oddelka glasbene šole. Številni pa so tudi tisti, ki ocenjujejo, da je to napačna, zgrešena investicija, ki ne bo prinašala prostoru dodane vrednosti, pač pa bo pomenila le stroške proračuna. Moram reči, da se bomo trudili, da bo objekt živel v največji možni meri. Izbirali bomo vsebine, ki bodo vabljive za občane in druge zainteresirane.«

Posebno pohvalo je Kapler za prostovoljno delo v obdobju minulega in letošnjega leta namenil članom Prostovoljnega gasilskega društva Grmovlje, ki so z lastnimi sredstvi, denarno pomočjo iz občinskega proračuna, prostovoljnimi prispevki, donacijami in preko 5000 ur vloženega dela uspeli zgraditi nov gasilski dom. Odprli ga bodo jutri ob 18. uri, društvo pa bo obeležilo tudi 110-letnico delovanja.

»Tudi vizij in načrtov nam ne manjka. Trudimo se, da bi mlade družine ostajale doma, istočasno pa bi želeli, da si tudi mladi od drugod zastavijo življenje v naši občini. Mlade družine pa seveda pomenijo večje število otrok, česar smo še posebej veseli, čeprav to pomeni potrebo po novih naložbah,« je dejal. Tako želijo pod večnamenskim domom umestiti sodobno športno dvorano in nov 12-oddelčni vrtec za naše najmlajše.

Nagrajenci so

Občinsko nagrado je prejelo Turistično društvo Škocjan na Dolenjskem za 30-letno delovanje in pomemben prispevek k med društvenemu delovanju. Občinska priznanja so letos šla v roke Marinki Cerinšek iz šentjernejske občine, ki že več kot tri desetletja poučuje slovenščino na OŠ Frana Metelka Škocjan, kjer je tudi knjižničarka, Marku Mlakarju iz Jarčjega Vrha pri Bučki, ki z družino skrbno vodi ekološko kmetijo s pridelavo domačih žit, ob službi pa vedno najde čas za pomoč v domačem kraju, saj je dejaven član TD Bučka in že četrti mandat predsednik PGD Bučka, ter voznikom Prostoferja.

Nagrajeni gasilci

Ob Knobleharjevem podelijo tudi priznanja Gasilskega poveljstva občine Škocjan. Za požrtvovalno, humanitarno in nesebično delo v gasilski organizaciji so ga letos namenili Jožetu Zorku iz PGD Grmovlje, Majdi Podržaj iz PGD Tomažja vas in Marjanu Krncu iz PGD Dobrava.

Zbrane na slavnostni seji je kot slavnostna govornica nagovorila evropska poslanka Romana Tomc, kulturni program pa so sooblikovali skupina Gorjanski spev in odlični mladi glasbeniki.

M. Ž., foto: občina Škocjan