Zagorel lesni prah

6.7.2023 | 07:00

V včerajšnjem popoldanskem neurju so med drugim posredovali gasilci na Kočevskem: tako so odhiteli v Ponikve, kjer je zaradi obilnega deževja meteorna voda ogrožala objekt, proti večeru pa so odšli v Bruhanjo vas, kjer je zaradi presežka meteorne vode v kanalizaciji fekalna voda poplavila vas. (Fotografiji: PGD Dobrepolje)

Včeraj ob 14.03 je v naselju Kočevska Reka, občina Kočevje, pri razrezu odsluženega silosa na žagi zagorel lesni prah. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevska Reka, Morava in Kočevje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANIŽARICA, na izvodu KEGLJIŠČE;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA 2 na izvodu LEVO IN VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODREBER.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.30 do 9.30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU, izvod 3. PROTI ŠKRJANČAM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOV VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŽ 2, izvod 1. ČATEŽ LEVO;

- od 8.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURČIČEVA, izvod 4. LEVSTIKOVA NAD CESTO;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVO, izvod 1. VRHOVO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mirna Roje 2, nizkonapetostno omrežje - Camloh predvidoma med 9.00 in 12.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Log Vrhovo, nizkonapetostno omrežje - Simončič predvidoma med 8:00 in 14:00 uro, TP Žurkov dol, nizkonapetostno omrežje - Vranje - Košar Jože med 8:00 in 10:00 uro in TP Loka, nizkonapetostno omrežje – Žaga med 10:00 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Blatno, nizkonapetostno omrežje - Suhadol med 8:00 in 10:00 uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) pa na območju TP Brezovica Gorjanci, nizkonapetostno omrežje - Proti Krškem, Stipič pri TP med 8:00 in 11:00 uro in TP Raka šola, nizkonapetostno omrežje Proti cerkvi, gradišče med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.