FOTO: Šentjernej dobil trgovski center Vsegrad

30.6.2023 | 18:50

Blagoslov nove trgovine je opravil Anton Trpin.

Janko Bregar in sin Denis Bregar

Šentjernej - V Šentjerneju so danes odprli vrata novega trgovskega centra Vsegrad. Z njim želijo oskrbovati kupce z območja občin Šentjernej, Škocjan in Kostanjevica na Krki ter okolice. Objekt, vreden poldrugi milijon evrov, je zrasel v letu dni.

Kot je povedal direktor podjetja Vsegrad NM d.o.o. Janko Bregar, podjetje posluje od leta 2014, ko so odprli enoto v Srebrničah pri Novem mestu. Trenutno zaposlujejo 25 ljudi, od tega so tri nove zaposlitev na račun nove trgovine v Šentjerneju. Poleg maloprodaje in veleprodaje, v Vsegradu izvajajo tudi prevoze s tremi tovornjaki in kombiji, so sporočili iz podjetja.

Parcelo za trgovski center v Šentjerneju so od Mercatorja in župnije Šentjernej kupili že leta 2018 in začeli postopke pridobivanja dokumentacije. Sama gradnja pa je potekala v zadnjem letu. Večino gradbenih del so opravili Vsegradovi poslovni partnerji, s katerimi sodelujejo pri prodaji gradbenega materiala, ogromno dela pa tudi sami zaposleni v podjetju ter njihovi prijatelji.

Nova trgovina sodi v sklop industrijsko storitvene cone Sejmišče ob vpadnici v Šentjernej, med Mercatorjem in pokopališčem. Kot so prepričani v Vsegradu, gre za pomembno pridobitev, ne samo za njihovo podjetje, ampak tudi za širšo okolico, saj po tovrstnih nakupih ne bo treba potovati daleč.

Center se razteza na 6.000 kvadratnih metrih površin, od tega je 2.000 kvadratov notranjih pokritih. Sami prodaji so v dveh etažah namenili okrog 400 kvadratnih metrov z več kot 9.000 različni artikli. V pritličju so uredili prostore za celovito ponudbo gradbenega repromateriala in opreme ter izdelkov in opreme za kmetovalce in vrtičkarje. Posebnost novega trgovskega centra je prodaja fitofarmacevtskih sredstev ter nova mešalnica barv in fasad. V prvo nadstropje so postavili prodajo notranjih vrat, talnih oblog, vodovodnih instalacij, kopalniškega programa, keramike in suhomontažnega programa. Poleg različnih kosilnic, agregatov in mulčerjev ponudbo dopolnjujejo še s prodajo profesionalnega orodja in strojev priznanih blagovnih znamk. Kot je povedal Bregar, bodo ponudbo glede na potrebe kupcev še dopolnjevali in izboljševali, vselej pa bodo poudarek dali dobri založenosti, strokovnemu svetovanju ob nakupu in sezonski prodaji izdelkov vezanim na letni čas. Znotraj objekta je tudi gostinski lokal Kavarna Vovko, nekaj pisarniških prostorov pa bodo oddajali v najem.

Trgovski center Vsegrad v Šentjerneju bo odprt vsak delovnik od 7. do 19.ure, ob sobotah od 7. do 13.ure, so še sporočili iz podjetja Vsegrad NM.

M. K.

Zvočni zapisi Janko Bregar Janko Bregar

Galerija