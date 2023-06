Dolenjska jadralca v težavah

28.6.2023 | 13:45

Natalija Ogrinc in Peter Kočjaž

Težave z odtrganim nosilcem ...

... okoli jadrnice pa veliki kiti.

Tudi v Dolenjskem listu spremljamo jadranje okrog sveta, ki sta se ga z jadrnico Timi lotila Peter Kočjaž iz Novega mesta in Natalija Ogrinc. Po dobrem mesecu jadranja čez Tihi ocean sta aprila prispela do Francoske Polinezije, nam je takrat iz toplih krajev na drugem koncu sveta sporočil Peter.

''Včasih nama sreča res ni naklonjena, in tudi dober teden nazaj nama ni bila,'' pa se glasi zadnji zapis jadralcev na FB profilu. Med plovbo iz Francoske Polinezije proti Tongi jima je med neurjem na jadrnici odtrgalo nosilec jambora in prav v največjih težavah ju je obrožila še jata kitov. Če bi se nehote kit zaletel v jadrnico, bi hitro lahko odlomil krmilo ali pa kaj drugega, je zapisal Peter. Želela sta s pomočjo motorja odpluti na najbližji otok, a zaradi vetra jima je to uspelo šele po treh dneh. Nato sta na jadrnico tovorila 200 litrov nafte iz 2 km oddaljene edine črpalke na otoku ... Skratka, Peter in Natalija, kot pravita, ''trpita že več kot en teden, koliko skrbi, utrujena, neprespana, ...''

Njuna zgodba je na družabnih omrežjih naletela na velik odziv in ljudje so jima pripravljeni pomagati z denarnimi prispevki. Slednje zbirajo na računu Jadralnega kluba Krka (SI56 6100 0001 6659 418) ali direktno na računu Petra Kočjaža (NLB SI56 0295 9232 7596 893).

M. K.

Foto: FB