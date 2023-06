Častni občan postal Anton Kotar

24.6.2023 | 12:00

Letošnji občinski nagrajenci. Z leve proti desni: Anton Kotar, Stanislava Kramer in Igor Zaplotnik.

Župan Dušan Skerbiš

Slovensko in mirnsko himno je zapel Diego Barrios Ross.

Prireditev je s svojim nastopom popestrila komorna skupina pihalnega orkestra Glasbene šole Trebnje.

Mirna - Prvega julija bo minilo 12 let od samostojnega delovanja Občine Mirna, ki na ta dan praznuje svoj praznik. Včeraj so v kulturnem domu pripravili slavnostno sejo, na kateri so podelili občinska priznanja.

Naziv častni občan je za več desetletno aktivno vpetost v dogajanje v kraju, podporo domačim društvom in snovanje odmevnih prireditev, predvsem v organizaciji Društva upokojencev Mirna, s katerimi je spodbujal ohranjanje pevske in literarne tradicije v lokalnem okolju in širše po Sloveniji in tujini, s čimer je pomembno večal ugled prej krajevne skupnosti, v zadnjem desetletju pa občine Mirna, prejel Anton Kotar.

Ko se je leta 2000 upokojil, se je vključil v mirnsko društvo upokojencev, kjer ga zelo cenijo zaradi organizatorskih sposobnosti, pripravljenosti pomagati in dobre volje, s katero s loteva vseh nalog. Dve leti kasneje je praznik takratne skupnosti počastil s prvo prireditvijo za Mirno z ljubeznijo, ki bo predvidoma oktobra doživela že 40. izvedbo. Pred dvema desetletjema je Osnovni šoli Mirna tudi osnoval prvo šahovsko skupino, kasneje sta s Cvetkom Jakšo dejavnost razširila še v Mokronog.

Aktiven pa ni le v domačem društvu upokojencev, saj je bil osem let v odboru za kulturo pri Zvezi društev upokojencev Slovenije, štiri leta mu je predsedoval. V tem času so izdali Pesmarico za upokojenske pevske zbore in posneli zgoščenke državnih revij upokojenskih pevskih zborov v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Pred dobrim desetletjem je tudi vodil neodvisni strokovni odbor za ustanovitev občine in se z navdušenjem vključil v dejavnosti in prizadevanja, da bi bila referendumska volja Mirnčanov udejanjena.

Kot je dejal, mu to priznanje zelo veliko pomeni. »Nikoli nisem delal z neko špekulacijo, da bom za to kasneje nagrajen, ampak sem to delal, ker sem tako čutil. Ta laskavi naziv je po drugi strani tudi neka obveza, da se bom še naprej trudil po najboljših močeh,« je dejal Anton Kotar.

Plaketo občine je za prispevek na kulturnem področju, še posebej za avtorstvo domiselnih dramskih besedil za otroke in odrasle, s katerimi je nasmejala številno občinstvo in večala prepoznavnost šole, kraja in kasneje tudi občine Mirna prejela Stanislava Kramer.

Kot učiteljica na Osnovni šoli Mirna je spretno vodila otroke pri prebujanju domišljije in spoznavanju dramske igre. Številne generacije je usmerjala pri prvih odrskih korakih in jim pomagala premagati tremo. Nežno, a odločno in z neomajno vero v potenciale vsakega učenca je spodbujala samozavest in raziskovanje lastne izraznosti. Kar 16 let pa je za svoje učence pisala tudi duhovite dramske tekste, s katerimi so nastopali na številnih proslavah in javnih prireditvah.

Ko se je upokojila, je v Društvu upokojencev Mirna prevzela vodenje dramske sekcije. Podpisala se je pod več krajših del, primernih za starejše igralce in gledalce. Od leta 2000 do 2019 so našteli 150 nastopov. Največkrat so se gledalci smejali ob Bosanski bioenergiji - odigrali so jo 130-krat. »To ni samo moje priznanje, ampak je priznanje vsem mojim, ki so nastopali v dramski skupini,« je povedala Kramarjeva.

Zahvalo občine pa je za prispevek na področju ohranjanja kulturne dediščine, še posebej pa za vzpostavitev pohodne poti Speča lepotica prejel Igor Zaplotnik. Pred dobrim desetletjem je kot takratni član Sveta Krajevne skupnosti Mirna načrtoval in trasiral pohodno pot Speča lepotica v dveh dolžinah, osem in 15 kilometrov. Pohodna pot je opisana in označena z usmerjevalnimi tablami in pohodnika vodi skozi zgodovino, razvoj in prebivalstvo Mirnske doline skozi stoletja. Pot vzdržuje Društvo upokojencev Mirna, kjer skupaj z njim vsako leto organizirajo košnjo, obrezovanje drevja, preverjajo smerokaze in podobno.

Prioriteta obvoznica, vrtec in čistilna naprava

Slavnostni govorec na prireditvi je bil župan Dušan Skerbiš, ki pa se je tokrat v svojem govoru izognil predstavitvi uresničenih in načrtovanih projektov. »Kdor namreč ne vidi vseh novosti v naši občini, temu je očitno opešal vid in mu tudi moje besede ne bodo sedle v ušesa,« je hudomušno pripomnil.

Po njegovih besedah je veliko želja, ki bi jih radi uresničili, a občina za vse nima denarja. Prioriteta pa so dokončanje gradnje mirnske obvoznice, nov vrtec in čistilna naprava.

»Poznam glasne kritike razvoja občine in nejevoljo zaradi zapiranja lokalov in poslovalnic. A žal tu niti občina kot institucija niti jaz kot župan nimamo recepta, da bi to preprečili. Ostaja pa upanje, da bomo s priseljevanjem spodbudili gospodarstvenike, da bodo odprli nove lokale, kot so mesnica, banka, slaščičarna, trgovine z različnimi izdelki in vse drugo, kar pogrešamo. A seveda ob tem ne smemo pozabiti, da moramo te lokale tudi obiskovati, da bodo pozitivno poslovali in v našem kraju tudi ostali,« je med drugim izpostavil Skerbiš, ki je vsem nagrajencem tudi čestital za prejeta priznanja.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija