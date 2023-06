Veter prelomil drevo

24.6.2023 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.15 je v naselju Pusti Gradec, občina Črnomelj, veter prelomil del drevesa, ki je obviselo na ostrešju stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Dragatuš so drevo razžagali in odstranili.

Gašenje ni bilo potrebno

Ob 21.37 je ob Levičnikovi cesti v Šentjerneju gorelo v naravi. Gasilci PGD Šentjernej pa so na kraju ugotovili, da gre za nadzorovano kurjenje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7:00 do 16:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AKRIPOL TREBNJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.