Fašjenk Dobova pripravil karneval

9.3.2025 | 12:50 | M. L.

Dobova - V Dobovi so včeraj s 27. mednarodnim karnevalom Fašjenka Dobova sklenili letošnje pustno dogajanje.

Slavnostni oder 27. karnevala

Fašjenkov župan dr. Stress je na slavnostnem odru župana občine Brežice Ivanu Molanu vrnil občinski ključ, ki je prejel 28. februarja na občini Brežice ob svojem prevzemu oblasti.

Stress

Včeraj se je v sončnem popoldnevu predstavilo sedemintrideset skupin:

Koranti niso umanjkali niti tokrat.

Med skupinami so bile lokalne iz krajev, ki priznavajo oblast župana občine Brežice Ivana Molana in fašjenkovega župana dr. Stressa, skupine iz več drugih krajev v Sloveniji in nekaj iz Hrvaške.

Prforcenhaus na obisku

Nastopili so koranti, poleg tistih iz Hajdine še dvoji slovenski, pridružili so se jim tudi eni iz Hrvaške.

V varnem okrilju

Na prizorišču, ki je bilo na trenutke zadimljeno in razgoreno, se je odvila promenada pisanih oblačil, obrazov v toliko podobah, kot jih le premora domišljija, strašljivih likov, prikupnih junakov iz sveta otroških zgodb, plesalk v gala oblekah s čisto pravim županom Ivanom Molanom pod roko, siromakov in princev, funkcionarjev FECC (Federation of European Carnival Cities - Združenja evropskih karnevalskih mest), kostanjeviškega Prforcenhausa in še in še, da o psu s praznično naglavno rutico niti ne govorimo.

Teh se niso ustrašili niti najmlajši.

Ko so skupine odplesale, odskakale, oddrsale in kako drugače zapustile prizorišče pred odrom na dobovskem igrišču in so se gledalci razšli, se je dogajanje preselilo v bližnjo dvorano Kulturnega doma Dobova, ki je tako postala za nekaj ur poznega popoldneva karnevalska dvorana z izdatno zakusko in živo glasbo.

