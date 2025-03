dolenjska

Novomeščanke poklicev, ki človeku dajejo več

9.3.2025 | 09:50 | I. V.

Novo mesto - Vzgojiteljica, šolska kuharica, babica, negovalka v domu za ostarele in poštarka, razen ene vse sveže upokojene, so bile gostje sinočnjega pogovora kolektiva Pozabljena polovica Novega mesta v Kulturnem centru Janeza Trdine, posvečenega dnevu žena.

Pripovedovale so zgodbe o razdajanju in vrnjeni hvaležnosti.

V pogovoru s Klavdijo Kotar so predstavile svoje zgodbe, o tem, kako njihovo delo ni bila le služba, ampak poslanstvo, o tem, kako so osrečile ljudi, kako so se razdajale ljudem in kako so jim ti s svojo hvaležnostjo vračali. Delale so v poklicih, ki družbi veliko dajejo, a družba tega njihovega poslanstva ne ceni. Vsaj ne dovolj, da so, ko gre za plačilo za njihovo delo, ki marsikdaj ne pozna ne nedelj ne praznikov in od njih zahteva precej več ko le izpolnjevanje delovnih nalog, podplačane.

Več o zgodbah babice Jovanke Marković, poštarke Darje Pavlin, šolske kuharice Justine Drenik, vzgojiteljice Andreje Hudoklin in negovalke Katarine Jerman pa v četrtek v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

