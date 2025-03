šport

Spodbudna generalka pred četrtfinalom

9.3.2025 | 08:25 | S. V.

Foto: Simon Vesel, MOK Krka

Novo mesto - V predzadnjem krogu državnega odbojkarskega prvenstva je Krka doma v petih nizih ugnala i-Vent Maribor (18, -15, -22, 13, 10).

Mariborčani so po zaključnem turnirju srednjeevropske lige MEVZA proti Krki spočili svoje nosilce igre, v tekmi polni nihanj pa so se bolje znašli novomeški odbojkarji. Mariborčani

bodo imeli že kmalu priložnost za revanšo, saj se bodo s Krko pomerili tudi v četrtfinalu državnega prvenstva.

Krko sta do zmage povedla Kosmina (19 točk) in Rojnik (18), za goste sta po 15 točk dosegla Valenčič in Špes Podbregar. Krka je zbrala kar 13 asov.

Izjemna serija Rojnika

Tekmo so bolje odprli gosti iz Maribora, ki so, kore rečeno, nastopili v nekoliko spremenjeni postavi. Po zaslugi Mazeja in Špes Podvregarja so povedli s 4:8, nakar so sledile minute Novomeščanov. Na servis je stopil Rojnik in niz njegovih izjemnih začetnih udarcev, so domači odbojkarji izkoristili za delni rezultat 11:0.

Gostujoči trener Škorc je vmes uporabil oba odmora, a Krke to ni zmedlo. Mikulass Koch je z natančnimi podajami razigraval svoje napadalce, dodal tudi as za 18:10, ko je bilo že jasno, da bo prvi niz pripadel Krki. Novomeščani so si ob koncu niza privoščili še nekaj napak, a niz vseeno dobili z visokih 25:18.

Tudi v drugi niz so bolje krenili gosti. Stekla je njihova igra v napadu, medtem ko se je Krki nekoliko ustavilo. Štajerci so postopoma višali prednost in pobegnili vse do rezultata 8:15. Svoj drugi odmor je tedaj izkoristil domači strateg Mišin, njegovi varovanci pa so zatem le zaigrali malo bolje, a ne dovolj, da bi uspeli preobrniti potek igre. Mariborčani niso popuščali, niz pa so na koncu dobili s 15:25.

V primerjavi s prvima nizoma je bil tretji precej bolj izenačen, vseeno pa je bolje kazalo gostom. Razigrana sta bila predvsem Valenčič in Fink. Pri zaostanki 18:22 je Krka z dvema točkama Kosmine znižala na 20:22, a so gostje kmalu po minuti odmora prišli do najprej do prve zaključne žoge, po točki Špes Podbregarja pa še do niza (25:22).

Sredi četrtega niza je je Krka dosegla šest zaporednih točk in ušla na 17:9. Gostom se je povsem ustavilo, po asu Kosmine za 21:10 pa je bilo jasno, da bo šla tekma v peti niz.

V tem so več želje in zbranosti pokazali Novomeščani. Po napaki gostov so na menjavo polja krkaši odšli s štirimi točkami prednosti, to pa je z novim asom hitro povišal Rojnik. Mariborčani so v ključnih momentih storili preveč napak, da bi resneje ogrozili prednost Krke. Fink je sicer z dvema zaporednima točkama zmanjšal zaostanek na 14:10, a v naslednji akciji je končnih 15:10 in s tem 3:2 v nizih postavil Toni Travnik.

Jožef Verdinek, libero Krke: "Tekma je bila polna nihanj. Res je tudi, da Maribor ni igral s popolno postavo, ampak mi se s tem nismo obremenjevali. Naša naloga je bila, da dobro odigramo, da držimo sprejem, dobro postavljamo blok in obrambo ter se tako dobro pripravimo na četrtfinale. Ta zmaga je lepa popotnica za naprej."

Primož Mejal, podajalec i-Vent Maribora: "Tekma je bila polna vzponov in padcev. Mi smo danes malce spremenili postavo, saj smo imeli pred tem dve težki tekmi v Zagrebu, tako da smo spočili nekatere igralce iz prve postave. Z naše strani smo se dobro borili. V nekaterih delih tekme smo morda storili preveč napak. Problem smo imeli predvsem z nihanji znotraj posamičnih nizov. Čestitam Krki za zmago in se vidimo v četrtfinalu."

Sportklub prva odbojkarska liga, modra skupina, 9. krog

Krka - OK i-Vent Maribor 3:2 (18, -15, -22, 13, 10)

* Krka: Medved, Erpič, Mikulass Koch 2, Kosmina 19, M. Bregar 6, Verdinek (L), Travnik 11, Glamočanin, Koncilja 8, Vidmar 3, Lindič 6, Rojnik 18, P. Bregar, trener: Tomislav Mišin.

* OK i-Vent Maribor: Cafuta, Fužir (L), Vodušek 6, Sešek, Cavalcanti, Valenčič 15, Špes Podbregar 15, Mazej 12, Donik, Škorc, Fink 12, Kastelic, Kožar, Mejal, trener: Sebastijan Škorc.

* Izidi:

- 9. krog:

- modra skupina:

Alpacem Kanal - Merkur Triglav Kranj 3:0 (17, 31, 23)

ACH Volley - Calcit Volley 3:1 (18, -19, 21, 22)

Krka - i-Vent Maribor 3:2 (18, -15, -22, 13, 10)

- lestvica:

1. ACH Volley 23 23 0 69:7 69

2. Alpacem Kanal 23 18 5 56:26 50

3. Calcit Volley 23 14 9 48:32 43

4. i-Vent Maribor 23 11 12 42:41 34

5. Krka 23 9 14 35:52 26

6. Merkur Triglav 23 5 18 22:57 16

- zelena skupina:

Špan Brezovica - Kočevje 3:0 (17, 22, 18)

SIP Šempeter - Črnuče 3:0 (24, 23, 23)

Fužinar Sij Metal - Panvita Pomgrad 3:1 (-17, 20, 22, 15)

- lestvica:

1. Panvita Pomgrad 9 7 2 23:9 29

2. Fužinar Sij Metal Ravne 9 7 2 22:14 25

3. Špan Brezovica 9 5 4 19:16 24

4. Črnuče 9 4 5 17:17 20

5. Sip Šempeter 9 3 6 13:19 10

6. Kočevje 9 1 8 5:25 6

